Gusano barrenador golpea a Hopelchén: reportan 50 casos y muerte de reses

José Luis Lara Solís, presidente de la Asociación Ganadera Local, confirmó que tan solo en la cabecera municipal se han registrado al menos 50 casos de gusano barrenador, los cuales incluso han provocado la muerte de reses. Advirtió que los contagios continúan en aumento en toda la geografía municipal, por lo que solicitó apoyo a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado para hacer frente a esta enfermedad.

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Entrevistado en las oficinas de la AGL, el dirigente señaló que la situación es preocupante, debido a que los casos de gusano barrenador en Los Chenes no dan tregua, sino que continúan aumentando y causando problemas a los productores ganaderos.

Explicó que tan solo en la cabecera municipal tiene reportes de 50 casos de esta enfermedad, que incluso ya ha ocasionado la muerte de reses. Indicó que, lamentablemente, él también perdió un becerro a causa de esta plaga.

Piden desparasitantes, cicatrizantes y productos para atender las heridas de los animales. / Mauriel Koh

Ante esta emergencia ganadera, solicitó a la SDA apoyos consistentes en medicamentos para que los socios de la AGL puedan hacer frente a la presencia del gusano barrenador, pues consideró que estos insumos son importantes y fundamentales para atender la contingencia.

Explicó que los medicamentos para atender al ganado infestado podrían entregarse mediante un kit que incluya desparasitante interno y externo, cicatrizante y azul de metileno, conocido comercialmente como Megazul, utilizado para el tratamiento de lesiones y la prevención de infestaciones por gusano barrenador.

Dijo que estos medicamentos son necesarios para atender los casos de gusano barrenador y que la AGL debería contar con ellos mediante el apoyo de la SDA, en beneficio de los ganaderos cheneros asociados a esta agrupación productiva de Los Chenes.

También pidió que se simplifiquen los requisitos documentales para que no solamente los socios de la agrupación puedan obtener estos medicamentos, sino que también estén al alcance de la ciudadanía, debido a que el gusano barrenador no afecta únicamente al ganado, sino también a los animales domésticos.

Indicó que un ciudadano común no cuenta con una Unidad de Producción Pecuaria (UPP).

El gusano barrenador afecta tanto al ganado como a animales domésticos, incluidos perros y gatos. / Mauriel Koh

“Como socios de la AGL nos piden la credencial ganadera, la credencial del INE y la UPP para acceder a los apoyos de la SDA. En este caso está muy bien porque somos ganaderos, pero a la dependencia se le olvida que el gusano barrenador no solo ataca al ganado, sino también a los animales domésticos, como perros, gatos, cerdos y otros más, así como a todo animal de sangre caliente”, expresó.

Consideró que se deberían simplificar los requisitos para acceder a los apoyos de la SDA destinados al combate del gusano barrenador, de manera que bastara con presentar la credencial del INE, pues un ciudadano que detecte la infestación en sus animales no cuenta con credencial ganadera y mucho menos con una UPP.

Mencionó que durante un tiempo los casos de gusano barrenador se mantuvieron controlados; sin embargo, desde hace dos meses han repuntado, situación que calificó como preocupante por el incremento de contagios. Añadió que algunas muertes ocurren porque los ganaderos no detectan a tiempo la infestación y, cuando advierten su presencia, la enfermedad ya está avanzada en el animal.

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Señaló que cuando el gusano barrenador se detecta oportunamente, la infestación puede controlarse.

JGH