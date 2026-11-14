Tres mujeres y un hombre extranjero son señalados por agredir a empleada de Seven Eleven en Cancún

Un video difundido en redes sociales exhibe la presunta agresión contra una trabajadora de una tienda que aparentemente pertenece a la cadena Seven Eleven, en Cancún, donde tres mujeres y un hombre presuntamente extranjero habrían participado en el altercado.

De acuerdo con la versión que circula junto con la grabación, el incidente habría ocurrido en un establecimiento ubicado sobre la avenida Huayacán y comenzó luego de que la hija de una de las mujeres involucradas presuntamente arrojara objetos contra la empleada.

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En las imágenes se observa la confrontación contra la trabajadora, quien aparentemente intenta comunicarse para reportar lo sucedido, mientras las personas señaladas continúan involucradas en el enfrentamiento.

Hasta el momento, no existe información oficial que confirme cómo comenzaron los hechos, la identidad de las personas involucradas o si la empleada presentó una denuncia ante las autoridades. Tampoco se ha confirmado que el establecimiento pertenezca a la cadena Seven Eleven.