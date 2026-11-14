Repartidor termina con posibles fracturas tras chocar contra auto en Campeche

Gravemente lesionado terminó un repartidor en moto al estrellarse contra un vehículo cuyo conductor le cerró el paso al dar vuelta en la intersección de la avenida Lázaro Cárdenas con calle Tierra, en el fraccionamiento Valle Dorado.

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El accidente ocurrió alrededor de la una de la tarde, cuando el repartidor de la motocicleta Italika 150, color negro con franjas verdes, circulaba sobre dicha vialidad con rumbo hacia la glorieta de la avenida Luis Donaldo Colosio.

En ese momento, el motorizado se estampó contra el costado derecho del automóvil Chevrolet Onix, color blanco, cuyo conductor habría cerrado el paso al dar vuelta hacia la calle Tierra.

Producto del encontronazo, el repartidor quedó tendido en el pavimento, ensangrentado del rostro y con probables fracturas en la pierna y el brazo izquierdo, además de presentar fuerte dolor en el pecho y el cuello.

La motocicleta cayó sobre su costado izquierdo y resultó con diversas piezas averiadas, mientras que al auto Onix se le abollaron las dos puertas del lado derecho.

El lesionado fue auxiliado inicialmente por otros repartidores, para luego ser atendido por paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y trasladado de urgencia a un hospital del IMSS.

Finalmente, agentes de la Policía Estatal coordinaron el traslado de los vehículos al corralón para ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) y así deslindar responsabilidades.

Por su parte, el automovilista también fue canalizado ante el Ministerio Público en espera de que se determine su situación jurídica en las próximas 24 horas.

JGH