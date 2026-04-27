¿Vandalismo? Carpintero cheje rompe mosquitero en vivienda de Yucatán; lo captan en video

La naturaleza nunca deja de sorprender, y por supuesto, Yucatán, un estado que concentra gran diversidad faunística, no es ni será la excepción. Mediante redes sociales, el usuario Nq Tian, generó conversación y cientos de reacciones, luego de compartir un video en donde se aprecia a un ejemplar de carpintero cheje (Melanerpes aurifrons) golpear una ventana en su vivienda.

Aunque podría parecer un hecho aislado, el internauta aseguró que tanto las visitas como los golpeteos del ave en la ventana son recurrentes. Por esta razón, y luego de que el carpintero cheje, especie nativa de la región, rompiera un mosquitero o mirañaque, el afectado solicitó apoyo mediante el grupo de Facebook "Aves de la Península de Yucatán", a fin de frenar el caos.

Tras emitir la publicación exponiendo el caso, decenas de usuarios emitieron sus opiniones, entre las que descataron diversas bromas y recomendaciones. "Un carpintero chambeando de aluminiero está raro, chequen eso", bromeó George Monky. "Coloca líneas o figuras por fuera ya que ven el reflejo del paisaje o incluso su propio reflejo" recomendó Octavio Mora.

¿Por qué los carpinteros suelen golpear ventanas?

Existen distintos motivos por los que los carpinteros suelen golpear objetos como la ventanas. El primero: por defensa de territorio, ya que al verse reflejados en un vidrio, piensan que se trata de otro macho invadiendo su territorio. El segundo: por búsqueda de insectos que se enconden entre grietas al rededor del marco de la ventana, y que representan su alimento.

Por último, el que quizá sea el comportamiento más interesante: tamborileo ruidoso. Se trata de una técnica empleada por esta variedad de aves, que consiste en golpear superficies que puedan resonar fuertemente, con el objetivo de generar ruido, buscando atraer pareja o marcar territorio.