Accidente en autopista Campeche–Champotón deja tres heridos graves

Un aparatoso accidente se registró en la autopista de cuota Campeche–Champotón, a la altura del kilómetro 186, con dirección hacia la caseta de cobro de Seybaplaya. El choque ocurrió cuando un vehículo impactó por detrás a otra unidad, provocando daños de consideración y proyectando a los ocupantes contra un muro de contención, donde quedaron atrapados.

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En el lugar fueron atendidas siete personas por paramédicos del sector salud y de CAPUFE. Tres de ellas —dos menores de edad y una mujer— fueron trasladadas en estado crítico al hospital. El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.