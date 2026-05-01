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Accidente en autopista Campeche–Champotón deja tres heridos graves

Accidente en la autopista Campeche–Champotón deja siete lesionados. Tres fueron trasladados graves al hospital.

Por Redacción Por Esto!

1 de may de 2026

1 min

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Aparatoso accidente moviliza a CAPUFE y sector salud
Aparatoso accidente moviliza a CAPUFE y sector salud / Especial

Un aparatoso accidente se registró en la autopista de cuota Campeche–Champotón, a la altura del kilómetro 186, con dirección hacia la caseta de cobro de Seybaplaya. El choque ocurrió cuando un vehículo impactó por detrás a otra unidad, provocando daños de consideración y proyectando a los ocupantes contra un muro de contención, donde quedaron atrapados.

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En el lugar fueron atendidas siete personas por paramédicos del sector salud y de CAPUFE. Tres de ellas —dos menores de edad y una mujer— fueron trasladadas en estado crítico al hospital. El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.

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