Mayo llega con más días sin clases en Yucatán: estos serán los puentes según la SEP

El mes de mayo empieza y los estudiantes en Yucatán ya disfrutan de los primeros días sin clases anunciados en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Y es que durante este mes, alumnos de la entidad tendrán varios días sin clases debido a diversas días inhábiles y otras actividades escolares registradas en el calendario escolar.

Noticia Destacada SEP analiza posible cambio al calendario escolar por CNTE, calor y Mundial: esto dijo Mario Delgado

El primer periodo sin clases es del 1 al 5 de mayo, ya que se unieron los puentes por el Día de Trabajo y el aniversario de la Batalla de Puebla, junto al fin de semana.

Debido a que el lunes 4 se encontraba en medio de los días sin clases, se decidió unir, suspendiendo también las actividades este día.

Noticia Destacada Reto viral pone alerta a escuelas de Yucatán: Qué hacer, cómo actuar y recomendaciones para padres

El siguiente día sin clases será el viernes 15 de mayo debido al Día del Maestro, suspendiendo nuevamente las actividades escolares.

Posteriormente, será el viernes 29 de mayo cuando otra vez se suspendan las cases debido al Consejo Técnico Escolar.