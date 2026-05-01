Ayuntamiento de Carmen adeuda más de 20 millones a SOS Isla

El Ayuntamiento de Carmen se niega a cubrir una deuda superior a 20 millones de pesos con la empresa Servicios Operaciones y Suministros de la Isla S.A. de C.V. (SOS Isla), concesionaria del servicio de recolección de basura. De acuerdo con el regidor Mario Hernández May, esta situación respondería a intereses económicos del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, a quien señaló de buscar presionar a la empresa para que falle en la prestación del servicio y así retirarle la concesión.

El adeudo, documentado por la prestadora del servicio, asciende a 20 millones 440 mil 813.54 pesos, IVA incluido, y corresponde a facturas emitidas desde septiembre de 2021 hasta diciembre de 2025. Algunos montos alcanzan hasta 4.6 millones de pesos.

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En un oficio firmado por Carlos Alberto Figueroa Rueda, propietario de SOS Isla, se establece que el Ayuntamiento, a través de la Tesorería Municipal, está obligado contractualmente a realizar estos pagos, independientemente del ejercicio fiscal, por lo que su omisión podría derivar en responsabilidades administrativas.

La empresa advierte que el adeudo debe cubrirse conforme al contrato de concesión vigente y que, de no efectuarse el pago, podrían generarse recargos, intereses y actualizaciones, incrementando el monto total.

Hernández May explicó que, durante la más reciente sesión ordinaria de Cabildo, se propuso establecer un calendario de pagos, pero la iniciativa fue rechazada por regidores y síndicos de Morena. También se intentó impulsar un punto de acuerdo para analizar alternativas, pero fue rechazado.

El regidor indicó que no ha tenido comunicación directa con la empresa más allá del oficio recibido, aunque no descartó que recurran a instancias legales para exigir el pago.

Sobre un posible trasfondo político, dado que Figueroa Rueda es esposo de Karla Patricia Juárez Lara, hermana del excontendiente político Hugo Juárez Lara de Movimiento Ciudadano, Hernández May consideró que el conflicto responde a intereses económicos del edil.

Asimismo, señaló que recientemente se observaron cinco camiones recolectores estacionados en el malecón del Centro, cuyo destino se desconoce y que podrían formar parte de esta estrategia de presión hacia la empresa concesionaria.

Reconoció que, pese a las condiciones adversas, SOS Isla ha mantenido la operación del servicio, incluso durante fenómenos meteorológicos, evitando afectaciones mayores a la población.