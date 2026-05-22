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Cae “El Deivid”, presunto líder de “La Chokiza”; fue detenido en el AICM con apoyo de Semar

La Fiscalía del Estado de México confirmó la captura de David “N”, alias “El Deivid” o “El Chino”, identificado como presunto líder del grupo criminal “La Chokiza”, en un operativo realizado en el AICM.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

22 de may de 2026

2 min

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"El Deivid" era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta participación en actividades criminales
"El Deivid" era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta participación en actividades criminales / @FiscaliaEdomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la captura de David “N”, alias “El Deivid” y/o “El Chino”, identificado como uno de los principales generadores de violencia vinculados al grupo criminal autodenominado “La Chokiza”.

De acuerdo con el reporte difundido por la dependencia a través de redes sociales, la detención se realizó la mañana de este viernes en instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El operativo fue ejecutado por elementos de la Fiscalía mexiquense con apoyo de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Es investigado por extorsión, homicidio y robo con violencia

Las autoridades señalaron que David “N” es investigado por diversos delitos de alto impacto, entre ellos extorsión, homicidio, despojo y robo con violencia.

Según las indagatorias, el detenido habría asumido el control operativo de “La Chokiza” tras la captura de Alejandro Gilmare “N”, alias “El Choko”, identificado como otro de los líderes de esa organización delictiva.

Los dos implicados fueron trasladados al Centro de Justicia de Ecatepec San Agustín, donde se determinará su situación jurídica y migratoria

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La Fiscalía estatal indicó que el ahora detenido era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta participación en actividades criminales relacionadas con violencia y control territorial en distintas zonas del Estado de México.

Autoridades refuerzan operativos contra grupos criminales

La captura forma parte de las acciones coordinadas entre corporaciones federales y estatales para debilitar estructuras delictivas vinculadas con delitos de alto impacto.

En los últimos meses, autoridades federales han intensificado operativos conjuntos en terminales aéreas, carreteras y puntos estratégicos para ubicar a objetivos considerados prioritarios por las áreas de inteligencia y seguridad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México no detalló si el detenido contaba con órdenes de aprehensión vigentes adicionales ni el lugar al que será trasladado para definir su situación jurídica.

Investigación continuará tras la captura

Tras su detención, David “N” fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, que continuarán con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en otros hechos delictivos.

Las autoridades reiteraron que el combate a organizaciones criminales seguirá mediante operaciones coordinadas entre fuerzas federales y estatales.

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