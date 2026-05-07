Semar asegura 63 bultos con cocaína en el Pacífico; también rescata a 11 náufragos

El Gabinete de Seguridad federal informó que elementos de la Secretaría de Marina realizaron tres operaciones marítimas en aguas del Océano Pacífico, donde aseguraron 63 bultos con cocaína, rescataron a 11 personas náufragas y localizaron a tres personas extranjeras que viajaban como polizontes en un buque portacontenedores.

De acuerdo con el mensaje difundido por el gabinete a través de su cuenta de X, las acciones forman parte de los operativos de vigilancia marítima, aérea y terrestre que se mantienen en aguas nacionales para combatir el tráfico de drogas y reducir las capacidades operativas y financieras de grupos delictivos.

¿Qué aseguró la Semar en el Océano Pacífico?

Durante las tres operaciones, personal naval localizó y aseguró 63 bultos con presunta cocaína, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar el peso total, origen y destino del cargamento.

El aseguramiento se suma a las acciones que la Marina realiza en zonas marítimas estratégicas, donde organizaciones criminales suelen utilizar embarcaciones para trasladar droga hacia distintos puntos del país o del extranjero.

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¿Cuántas personas fueron rescatadas durante los operativos?

Además del decomiso de droga, elementos de la Semar rescataron a 11 personas que se encontraban en condición de náufragas. La autoridad no detalló en el mensaje las circunstancias en las que fueron localizadas, pero destacó que fueron auxiliadas como parte de las labores de vigilancia y seguridad en la mar.

En otro hecho, fueron ubicadas tres personas extranjeras dentro de un buque portacontenedores, donde presuntamente viajaban como polizontes. Tras su localización, fueron puestas a disposición de la autoridad competente para definir su situación legal.

¿Cuánta droga ha asegurado la Marina en esta administración?

El Gabinete de Seguridad federal señaló que, con estas acciones, durante la actual administración suman más de 65.5 toneladas de droga aseguradas en la mar.

En tres operaciones marítimas en aguas del Océano Pacífico, elementos de @SEMAR_mx aseguraron 63 bultos con cocaína, además rescataron a 11 personas náufragas y pusieron a disposición de la autoridad a tres personas extranjeras localizadas como polizontes en un buque porta… pic.twitter.com/Q1ZX9rV178 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 6, 2026

Según la autoridad, estos resultados buscan debilitar las estructuras criminales que operan mediante rutas marítimas, además de mantener el Estado de derecho en aguas nacionales.

La estrategia incluye patrullajes, vigilancia aérea, inspecciones y coordinación con autoridades para detectar cargamentos ilícitos, atender emergencias y reforzar la seguridad en el Pacífico mexicano.

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