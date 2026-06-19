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Tragedia! Tormenta provoca caída de anuncio panorámico y mata a una mujer en este municipio

La fuerte tormenta que afectó a varios municipios de Nuevo León, cobró la vida de una mujer.

Por Redacción Por Esto!

19 de jun de 2026

1 min

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Tragedia! Tormenta provoca caída de anuncio panorámico y mata a una mujer en este municipio
Tragedia! Tormenta provoca caída de anuncio panorámico y mata a una mujer en este municipio / X/@DianaHernnyj0y

Una fuerte tormenta azotó la zona metropolitana de Monterrey, donde las fuertes corrientes de viento tiraron un anuncio espectacular, el cual cayó sobre una mujer, la cual perdió la vida en el municipio de San Nicolás.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente fue en avenida Universidad, cerca de la estación del Metro Anáhuac. Tras el incidente, miembros de Fuerza Civil llegaron al sitio, pero a su arribó, la mujer ya no tenía signos vitales.

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Fuerte tormenta causa apagones en Nuevo Léon

Antes de la fuerte tormenta que afectó a la entidad, en Nuevo León se registraron temperaturas de hasta 43 grados centígrados, mientras que la sensación térmica fue de hasta 50 grados.

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Sin embargo, ya entrada la tarde una tormenta eléctrica con fuertes ráfagas de viento, afectaron la Zona Metropolitana de Monterrey, también se presentó granizo. La situación ocasionó afectaciones al tránsito por las avenidas cerradas y los cortes de luz en varios municipios.

¿Cuál es el pronóstico del clima para los próximos días?

Los reportes del clima para los próximos días, pronostican que las lluvias van a seguir, pues se tiene una probabilidad del 79%, por lo que se ha hecho un llamado a la población mantener sus precauciones ante el riesgo de inundaciones y caída de objetos por las rachas de viento.

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