Yucatán mantiene diálogo con la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en carreteras

Con expectativas favorables para la próxima temporada vacacional y sin sumarse a las protestas que han surgido en otras regiones del país por la reforma al sistema de transporte, operadores yucatecos mantienen reuniones periódicas con mandos de la Guardia Nacional y otras autoridades para garantizar la continuidad y seguridad de los servicios de carga y pasajeros, informó el delegado de la Hamotac, Andrés Poot Alonzo.

Las nuevas disposiciones de vigilancia y control en carreteras federales fortalecieron las facultades de la GN para inspeccionar, verificar documentación, aplicar sanciones y supervisar el cumplimiento de normas para el autotransporte de carga, pasaje y turismo.

El empresario explicó que las reuniones con representantes del sector transporte se realizan cada 15 días, con el fin de atender las inquietudes y demandas de los operadores, como la realizada ayer en todos los estados del país, con la participación de funcionarios de las fiscalías generales de la República y del Estado, autoridades municipales, Aduana, muelle fiscal, etc., presidida por el titular de la Sección de Seguridad a Vías de Comunicación de la GN en Yucatán, capitán Miguel Ordaz.

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Dinamismo sostenido

En materia turística, el representante transportista señaló que, aunque Yucatán no es una de las sedes de la Copa Mundial de Futbol 2026, la entidad continúa registrando una importante afluencia de visitantes que llegan por vía terrestre procedentes tanto del centro como del sureste del país.

Indicó que muchos turistas que arriban a ciudades mundialistas como Guadalajara o Monterrey optan por permanecer en esas regiones debido a la distancia; sin embargo, el movimiento turístico hacia Yucatán mantiene una tendencia positiva.

Como ejemplo, mencionó la llegada constante de autobuses provenientes de estados como Nayarit y Chihuahua, cuyos pasajeros, principalmente grupos estudiantiles, visitan la entidad para conocer sus atractivos históricos, arqueológicos y culturales.

Esperan buena temporada

Poot Alonzo consideró que las perspectivas para la próxima temporada vacacional son favorables para el sector, especialmente por eventos tradicionales que generan una importante movilidad de pasajeros.

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Entre ellos destacó el viaje anual que realizan decenas de familias yucatecas hacia la Ciudad de México para participar en la misa dedicada a Yucatán que se celebra cada 12 de julio en la Basílica de Guadalupe.

Explicó que las primeras unidades partirán desde Mérida el próximo 10 de julio, como parte de una tradición religiosa que cada año moviliza a numerosos peregrinos de la entidad.

Asimismo, señaló que la conectividad impulsada por el Tren Maya también contribuye al fortalecimiento del transporte turístico y foráneo, particularmente a través de las estaciones de Teya y Umán, que funcionan como puntos estratégicos de enlace con otros medios de movilidad.