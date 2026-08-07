Vecinos de Tizimín denuncian una ola de envenenamiento contra mascotas

Habitantes de la colonia CNC en Tizimín manifestaron su indignación por la presunta muerte de varios perros domésticos a causa de envenenamiento, situación que, aseguraron, ha generado preocupación entre las familias del sector y un creciente llamado para que las autoridades investiguen lo ocurrido.

De acuerdo con testimonios de vecinos, los animales afectados no eran perros en situación de calle, sino mascotas que permanecían dentro o en las inmediaciones de sus domicilios. Los denunciantes indicaron que los casos de envenenamiento se han presentado de manera recurrente y temen que continúen registrándose nuevos hechos.

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Ayer dos perros aparecieron muertos, pero en esta misma zona, en meses pasados, fueron envenenados alrededor de ocho canes simultáneamente el mismo día, los colonos afirmaron que este no sería un hecho aislado.

El temor entre los habitantes también se centra en el posible riesgo para la salud pública, ya que desconocen que tipo de sustancia habría sido utilizada para provocar la muerte de las mascotas y temen que pudiera representar un peligro para niños, adultos u otros animales.

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Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades para que realicen las investigaciones correspondientes, practiquen los peritajes necesarios y, en caso de acreditarse la comisión de algún delito, se proceda conforme a la ley.