¿Qué pasó en la Terminal 1 del AICM, por qué cayó una estructura del puente peatonal y cómo está la automovilista afectada?

La tarde de este martes 2 de junio de 2026, se registró un incidente al exterior de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Una parte de la estructura metálica instalada en uno de los puentes peatonales de la Terminal 1 se desprendió y cayó sobre la avenida Capitán Carlos León.

El techumbre cayó sobre la avenida Capitán Carlos León, justo en una de las salidas vehiculares del aeropuerto cuando un vehículo se encontraba circulando al exterior del aeropuerto. De acuerdo con los reportes, en la zona se estaban llevando a cabo trabajos de remodelación en dicha zona.

El incidente provocó un severo congestionamiento vial en los accesos y salidas de la Terminal 1. Elementos de tránsito de la Ciudad de México (CDMX) implementaron un operativo de emergencia para agilizar el flujo de vehículos y desviar la circulación hacia Circuito Interior.

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¿Cómo está la automovilista afectada por el incidente en la Terminal 1?

La estructura cayó directamente sobre un automóvil que circulaba en dirección al Circuito Interior, el impacto ocurrió principalmente del lado del copiloto, donde viajaba una mujer de aproximadamente 42 años. Los servicios médicos del aeropuerto acudieron de inmediato para atender la emergencia.

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Hace unos momentos, sobre la avenida Capitan Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales, se desprendió del mismo.



Se presentaron daños a una automovilista, quien resultó afectada,… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 3, 2026

Las autoridades informaron que la mujer sufrió principalmente una crisis nerviosa debido al impacto, sin que se hayan confirmado heridas de gravedad extrema. Se confirmó que el seguro del aeropuerto cubrirá los daños ocasionados tanto al vehículo como a las personas afectadas.

Postura del AICM tras el incidente en la Terminal 1

Tras el incidente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) emitió una postura oficial a través de un breve comunicado y reportes institucionales. La administración informó que se llevará a cabo la investigación técnica correspondiente con el fin de determinar las causas exactas del desprendimiento.

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