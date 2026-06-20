Derrumbe en la colonia Hipódromo Condesa deja un muerto y una mujer lesionada en la CDMX

La madrugada de este sábado se registró el derrumbe de una vivienda ubicada en la calle Chilpancingo 61, esquina con Tlaxcala, en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con el reporte oficial, el colapso ocurrió alrededor de la 01:00 horas en un inmueble de construcción antigua de planta baja y un nivel. La estructura cedió debido a la filtración de agua y al deterioro acumulado con el paso del tiempo, provocando el desplome de la losa del primer nivel sobre la planta baja.

Rescatan a mujer con vida; un hombre pierde la vida

En el lugar se confirmó el rescate de una mujer de 63 años, quien fue trasladada al Hospital General de Balbuena para su atención médica. Las autoridades informaron que su estado de salud es estable.

Sin embargo, durante las labores de búsqueda entre los escombros, personal de rescate localizó a una segunda persona, un hombre de entre 25 y 30 años, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

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Las labores de localización fueron apoyadas por binomios caninos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB), en coordinación con la Célula de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas de la SGIRPC.

Autoridades activan protocolo interinstitucional de emergencia

La titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, acudió al sitio para coordinar las acciones de respuesta junto con equipos de emergencia de distintas dependencias.

Entre las instituciones participantes se encuentran el Escuadrón de Urgencias Médicas (ERUM), la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Obras y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), además de personal de la alcaldía Cuauhtémoc encabezada por Alessandra Rojo de la Vega.

Luego de los trabajos de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, en los que apoyo activamente una célula de la @SGIRPC_CDMX, lamentablemente se ha confirmado la localización del cuerpo de la persona que permanecía bajo los escombros en el colapsado en Hipódromo Condesa. pic.twitter.com/1CUgfKBz9a — urzua_venegas (@VenegasUrzua) June 20, 2026

Como medida preventiva, las autoridades retiraron un tanque estacionario de gas LP con capacidad de mil litros, con el objetivo de reducir riesgos adicionales en la zona del colapso.

Asimismo, la Secretaría de Vivienda realizó una revisión de los inmuebles colindantes, determinando que no presentan afectaciones estructurales mayores, por lo que no fue necesario desalojar viviendas aledañas.

Fiscalía de la CDMX realizará peritajes

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México será la encargada de realizar los peritajes correspondientes para determinar con precisión las causas del derrumbe y deslindar responsabilidades en caso de ser necesario.

📰TARJETA INFORMATIVA: SERVICIOS DE EMERGENCIA ATIENDEN DERRUMBE EN COLONIA HIPÓDROMO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC



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Durante las labores de emergencia, también se llevó a cabo el retiro de aproximadamente 20 bicicletas de una estación de Ecobici ubicada frente al inmueble afectado, con el fin de facilitar el acceso de los equipos de rescate.

Las autoridades capitalinas mantienen vigilancia en la zona mientras continúan las labores de inspección y aseguramiento del inmueble colapsado.

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