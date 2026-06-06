FGR confirma detención de exmilitar vinculado a investigación por Ayotzinapa en California

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue notificada por autoridades de Estados Unidos sobre la detención del exmilitar mexicano Enrique “N”, quien fue ubicado en la ciudad de Hawthorne, California.

De acuerdo con la dependencia federal, la captura ocurrió luego de que el hombre no pudiera acreditar su estancia legal en territorio estadounidense.

Tras ello, fue trasladado a un centro de procesamiento migratorio en Adelanto, California, donde permanece bajo resguardo mientras se define su situación migratoria.

La FGR indicó que dará seguimiento al caso e iniciará las acciones correspondientes en relación con los procedimientos judiciales que Enrique “N” tiene pendientes en México.

¿Por qué fue detenido Enrique “N” en Estados Unidos?

Según la información proporcionada por las autoridades estadounidenses, Enrique “N” fue detenido en California por no comprobar su estancia legal en ese país. Actualmente se encuentra en el Centro de Procesamiento ubicado en Rancho Road, en Adelanto.

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Aunque la detención ocurrió en territorio estadounidense por motivos migratorios, la FGR precisó que el exmilitar cuenta con una orden de aprehensión vigente en México.

Dicho mandamiento judicial fue emitido por una jueza del Estado de México por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas.

La dependencia señaló que, a partir de la notificación recibida, se realizarán las gestiones necesarias para atender los procedimientos legales relacionados con el detenido.

FGR investiga posible vínculo con desaparición de los 43 normalistas

La Fiscalía General de la República también informó que mantiene abierta una investigación para determinar la posible participación de Enrique “N” en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Con referencia a la detención de Enrique “N” en los Estados Unidos de América, la Fiscalía General de la República (FGR) informa que, con base en la comunicación internacional, se hizo del conocimiento de esta institución que dicha persona fue asegurada en Hawthorne, California,… — FGR México (@FGRMexico) June 6, 2026

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2014 en Guerrero y continúan como uno de los casos más relevantes de desaparición forzada en México.

La FGR no detalló los siguientes pasos del proceso, pero señaló que el detenido permanece bajo custodia migratoria en Estados Unidos.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas deberán avanzar en las acciones legales para que responda por la orden de aprehensión vigente y por las investigaciones pendientes en territorio nacional.

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