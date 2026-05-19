¿Quiénes son los fugitivos que EU se niega a entregar a México?

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el gobierno federal reveló que Estados Unidos no ha concretado ninguna de las 269 solicitudes de extradición enviadas por México entre enero de 2018 y mayo de 2026, un dato que abrió un nuevo frente de tensión en la relación bilateral y llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a exigir “reciprocidad” en materia de cooperación judicial.

La información fue presentada por autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes detallaron que de las 269 solicitudes emitidas, 36 ya fueron rechazadas y otras 233 permanecen pendientes de resolución. Del total, 183 corresponden a peticiones formales de extradición y 50 son solicitudes de detención provisional con fines de extradición; además, en 47 casos el gobierno estadounidense pidió información adicional a México.

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Entre los nombres destacados figura Víctor Manuel Álvarez Puga, identificado como presunto operador de esquemas de empresas factureras y señalado por investigaciones de operaciones financieras y desvío de recursos. Su caso ha sido uno de los más mediáticos por la presunta red de evasión y triangulación de recursos.

Otro de los casos señalados es el de José Ulises Bernabé, mencionado en investigaciones vinculadas a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, considerado una pieza relevante dentro de las indagatorias y aún pendiente de resolución.

La lista también incluye a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, requerido por autoridades mexicanas por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Su caso ha generado una amplia discusión política por su perfil y los recursos legales promovidos en los últimos años.

Las cifras dadas a conocer en la denominada “Mañanera del Pueblo” se producen en medio de cuestionamientos sobre el nivel de cooperación judicial bilateral. La presidenta Sheinbaum sostuvo que existen “casos gravísimos” pendientes y cuestionó por qué no se han concretado entregas hacia territorio mexicano.