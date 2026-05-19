“No hay entrega de ninguno”: Sheinbaum exige “reciprocidad” a EEUU en entrega de criminales

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió “reciprocidad” al gobierno de Estados Unidos en materia de cooperación judicial y entrega de personas requeridas por la justicia mexicana, al señalar que existen casos de alto perfil sin resolverse. La declaración se da en medio de tensiones y discusiones sobre procesos de extradición entre ambos países.

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La mandataria afirmó que México ha colaborado con Estados Unidos en distintas acciones de seguridad y combate a la delincuencia organizada; sin embargo, sostuvo que la cooperación debe darse en ambos sentidos. En ese contexto, mencionó que existen expedientes de alta relevancia que aún no han derivado en entregas por parte de autoridades estadounidenses.

“Hay casos gravísimos: factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa, no hay entrega de ninguno”, expresó la presidenta durante la denominada “Mañanera del Pueblo”, al hacer referencia a personas buscadas por autoridades mexicanas cuya situación jurídica continúa pendiente.

Claudia Sheinbaum reclama a Estados Unidos por extradiciones pendientes

Las declaraciones ocurren en un contexto donde el tema de las extradiciones ha cobrado fuerza en la agenda bilateral. En días recientes, autoridades mexicanas también informaron sobre diferencias en procesos de cooperación judicial y señalaron que diversas solicitudes mexicanas han enfrentado requerimientos adicionales o retrasos en su atención.