Atacan a balazos a Micaela Manzano, alcaldesa de José Joaquín Herrera, en Guerrero

La alcaldesa de José Joaquín Herrera, Micaela Manzano Martínez, fue atacada a balazos la noche del domingo cuando viajaba en una camioneta sobre la carretera Chilapa-Hueycatenango, en la región centro de Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, la presidenta municipal, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), salió ilesa de la agresión, mientras que su chofer resultó herido. Tras el ataque, la edil fue resguardada por fuerzas de seguridad.

¿Dónde fue atacada la alcaldesa de José Joaquín Herrera?

La agresión ocurrió alrededor de las 22:00 horas del domingo 28 de junio, cuando Micaela Manzano Martínez se trasladaba hacia Hueycatenango, cabecera municipal de José Joaquín Herrera.

El ataque fue reportado en la carretera Chilapa-Hueycatenango, a la altura de la comunidad El Paraíso de Tepila. En ese punto, hombres armados dispararon contra la camioneta en la que viajaba la alcaldesa junto con su chofer.

Después de la agresión, corporaciones de seguridad acudieron a la zona y brindaron apoyo a la funcionaria municipal. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

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¿Qué exigió el PVEM tras el ataque en Guerrero?

Alejandro Carabias Icaza, secretario general del PVEM en Guerrero y diputado local, pidió a las autoridades investigar el ataque armado contra la alcaldesa y castigar a los responsables.

El dirigente señaló que el Estado mexicano debe garantizar condiciones de seguridad para que presidentas y presidentes municipales puedan ejercer sus funciones sin amenazas ni agresiones.

Carabias también solicitó medidas de protección para Micaela Manzano Martínez, luego del atentado registrado en una zona donde se han reportado hechos de violencia contra autoridades locales.

¿Quién es Micaela Manzano Martínez?

Micaela Manzano Martínez ganó la alcaldía de José Joaquín Herrera con el respaldo de la coalición integrada por PVEM, PT y Morena. Antes de militar en el Partido Verde, estuvo vinculada a Morena y ha sido identificada como cercana al senador Félix Salgado Macedonio.

✅ #GUERRERO | ATACAN A BALAZOS A ALCALDESA DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA; SU CHOFER, HERIDO



La presidenta municipal Micaela Manzano Martínez sobrevivió anoche un atentado armado en la carretera Chilapa-Hueycantenango, a la altura de El Paraíso de Tepila 🚨. Su chofer resultó… pic.twitter.com/2MQQdokKkE — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) June 29, 2026

El ataque contra la alcaldesa ocurrió un día después del asesinato de Apolonio Álvarez Montes, exalcalde del PVEM en Igualapa, quien fue agredido a balazos mientras circulaba por la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, en la región de la Costa Chica.

Ambos hechos aumentaron la presión sobre las autoridades de Guerrero para reforzar la seguridad de funcionarios municipales y esclarecer las agresiones contra actores políticos en el estado.

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