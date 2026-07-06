¡No fueron cuatro! Festejos mundialistas en CDMX dejó saldo de cinco muertos

Este lunes 6 de julio de 2026, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que la cifra oficial de personas fallecidas durante las actividades y festejos de la Copa del Mundo 2026 aumentó a un total de cinco víctimas. A los cuatro reportados, se sumó uno más que tuvo lugar el pasado 11 de junio.

La titular de la dependencia detalló durante una conferencia de prensa que a los cuatro decesos ocurridos la semana pasada de los cuáles ya se tenía registro, se sumó un caso inicial bajo revisión: un hombre que sufrió un infarto masivo durante el partido inaugural del Mundial de 2026.

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Autoridades de la CDMX confirman un quinto fallecido

Nadine Gasman Zylbermann, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, informó que el quinto fallecido era un hombre de 38 años con antecedentes cardiovasculares, que sufrió un infarto masivo en el FIFA Fan Festival del Zócalo el pasado 11 de junio durante el partido inaugural, y falleció en el hospital tras sufrir una fibrilación ventricular.

Las otras cuatro muertes ocurrieron la noche del pasado martes 30 de junio y primeras primeras horas del miércoles 1 de julio, en medio de las aglomeraciones masivas sobre el Paseo de la Reforma y las inmediaciones del Ángel de la Independencia, que se desataron tras el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador.

🏥 Hoy, la Dra. @nadgasman, secretaria de Salud Pública, presentó en conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, los resultados del operativo del Sector Salud durante el partido México 🇲🇽-Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. ⚽



🚑 Gracias a la coordinación entre ERUM, SAMU-CRUM,… pic.twitter.com/0vdaygUBsU — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 6, 2026

Tres de estas personas perdieron la vida por asfixia por aplastamiento debido al colapso de las multitudes en las calles de Lancaster, Hamburgo y Río Neva, mientras que el cuarto hombre falleció a causa de una crisis convulsiva combinada con un paro cardiorrespiratorio.

Tras la eliminación del conjunto tricolor a manos de Inglaterra el domingo 5 de julio, la jefa de Gobierno extendió nuevamente su solidaridad con los familiares afectados y confirmó que las últimas concentraciones masivas en la capital del país han concluido con saldo blanco.

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