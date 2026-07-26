Caen seis presuntos integrantes de “Los Deltas” en operativo; aseguran armas y vehículos

En un operativo conjunto encabezado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, seis personas presuntamente vinculadas a la célula delictiva conocida como “Los Deltas” fueron detenidas durante el cumplimiento de una orden de cateo en el estado de Jalisco.

La acción fue resultado de trabajos de investigación realizados de manera coordinada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo del Gobierno de Jalisco.

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De acuerdo con la información oficial, los detenidos estarían relacionados con actividades ilícitas como robo, extorsión, narcomenudeo y homicidio, delitos que presuntamente eran cometidos por la organización criminal.

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad aseguraron armas de fuego, chalecos balísticos, equipos de telefonía celular, vehículos y una motocicleta, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal como parte de las investigaciones.

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Las autoridades señalaron que este operativo forma parte de las acciones para debilitar las estructuras de grupos delictivos que operan en la entidad y reiteraron que las investigaciones continuarán para identificar y detener a otros posibles integrantes de esta célula criminal.