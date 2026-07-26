Sheinbaum concluye gira por Morelos y Guerrero con entrega de apoyos y supervisión de obras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, concluyó este fin de semana su gira de trabajo por los estados de Morelos y Guerrero, donde encabezó la entrega de programas prioritarios del Gobierno federal y supervisó proyectos de infraestructura considerados estratégicos para ambas entidades.

En el estado de Morelos, la mandataria visitó el municipio de Zacatepec, donde entregó apoyos correspondientes a los programas Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar a productores de caña de azúcar, con el objetivo de fortalecer la actividad agrícola y mejorar la productividad del campo.

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Posteriormente, en los municipios de Xoxocotla y Cuautla, encabezó la entrega de inmuebles del programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia orientada a facilitar el acceso a una vivienda digna para familias en situación de vulnerabilidad.

Como parte de su agenda en Guerrero, Sheinbaum visitó el puerto de Acapulco, donde supervisó los avances de las obras en la planta de saneamiento, incluidas en el proyecto "Acapulco se transforma contigo", enfocado en la rehabilitación de infraestructura tras los daños ocasionados por fenómenos naturales y en la mejora de los servicios públicos.

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Durante su estancia en el puerto, también realizó la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a brindar apoyo económico a mujeres beneficiarias como parte de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno de México.

Con estas actividades, la presidenta concluyó su recorrido por ambas entidades, reiterando el compromiso de su administración con el fortalecimiento del campo, el acceso a la vivienda, la recuperación de infraestructura y la ampliación de los programas sociales en beneficio de la población.