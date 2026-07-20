Cae “M4”, presunto operador del CJNG, tras siete cateos y 10 detenciones en Nayarit

Fuerzas federales detuvieron a 10 personas presuntamente vinculadas con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras ejecutar siete cateos en diferentes inmuebles de Nayarit.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de su cuenta de X que entre los detenidos se encuentra José Guadalupe Ahumada Villegas, alias “M4”, identificado por las autoridades como un operador de la organización criminal después de la captura de “El Jardinero”.

De acuerdo con el funcionario federal, la célula mantenía operaciones en Nayarit, Puebla y Tlaxcala, y estaba relacionada con delitos como secuestro, extorsión, homicidio, narcotráfico, tráfico de armas, robo a transporte de carga y sustracción ilegal de hidrocarburos.

¿Cómo fue el operativo para detener a “M4” en Nayarit?

Las acciones derivaron de trabajos de inteligencia, investigación y vigilancia realizados por instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum pide pruebas a EU por presunto uso de dinero del huachicol del CJNG en campañas políticas

Las autoridades obtuvieron órdenes judiciales para intervenir siete domicilios ubicados en los municipios de Tepic y Xalisco. Los cateos se realizaron de manera simultánea y concluyeron con la captura de las 10 personas.

El comunicado oficial de la SSPC identificó a José Guadalupe “N” como presunto operador de una organización delictiva y coordinador de actividades criminales en Nayarit y Tlaxcala. Las investigaciones continuarán para determinar el alcance de sus operaciones y sus posibles vínculos en otras entidades.

¿Qué aseguraron las autoridades durante los cateos?

Durante las revisiones fueron aseguradas tres armas largas, tres vehículos, teléfonos celulares, droga y documentación que podría aportar información sobre la estructura y las actividades de la célula criminal.

La SSPC estimó que los bienes decomisados representan una afectación económica superior a cuatro millones de pesos para la organización delictiva.

Las personas detenidas recibieron la lectura de sus derechos y quedaron, junto con los objetos asegurados, a disposición del Ministerio Público federal. Esta autoridad deberá integrar las carpetas de investigación y definir su situación jurídica.

Los inmuebles cateados quedaron sellados y bajo resguardo de las instituciones participantes para continuar con las diligencias correspondientes.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1 @SEMAR_mx, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia ejecutaron 7 cateos en Nayarit, donde fueron detenidas 10 personas vinculadas a una célula del CJNG que operaba en Nayarit,… pic.twitter.com/4DJW2otNCc — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 20, 2026

García Harfuch destaca coordinación con Gobierno de Nayarit

García Harfuch agradeció el respaldo del Gobierno de Nayarit para desarrollar el operativo y señaló que la acción afecta la capacidad logística, financiera y de coordinación del grupo criminal.

Las autoridades federales indicaron que mantendrán las investigaciones para localizar a otros integrantes de la célula y esclarecer su probable participación en homicidios, secuestros, extorsiones y delitos contra la salud.

Hasta el momento, las personas capturadas deben considerarse inocentes mientras no exista una sentencia emitida por una autoridad judicial.

IO