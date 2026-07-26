Inician construcción del Libramiento Vial de Carga Cancún Sur con 3 mil 71 mdp

Con una inversión de 3 mil 71 millones de pesos, comenzaron los trabajos de construcción del Libramiento Vial de Carga Cancún Sur, proyecto que contempla la prolongación de la avenida Huayacán a lo largo de 14.85 kilómetros para crear una nueva conexión entre la Carretera Federal 307, la estación de carga del Tren Maya, el Distrito Financiero y el Tecnológico de Cancún. La obra estará a cargo del cuerpo de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y se prevé que concluya el próximo año.

El proyecto incluye una vialidad con dos carriles por sentido, además de un puente, una glorieta y un distribuidor vial. Del total del recorrido, 9.6 kilómetros corresponderán a la ampliación de la avenida Huayacán, mientras que los 5.25 kilómetros restantes enlazarán con la terminal de carga del Tren Maya y el corredor donde se ubican el Distrito Financiero y el Tecnológico de Cancún.

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La nueva infraestructura funcionará como un acceso alterno a la ciudad, al permitir que los vehículos que transitan por la Carretera Federal 307 se incorporen directamente a la prolongación de la avenida Huayacán, a la altura del puente del hotel Moon Palace, con el propósito de agilizar la entrada y salida de Cancún.

De acuerdo con las proyecciones del proyecto, el libramiento contribuirá a disminuir los tiempos de traslado y permitirá reducir entre 20 y 30 por ciento la carga vehicular durante las horas de mayor afluencia.

Asimismo, fortalecerá la conectividad con el Aeropuerto Internacional de Cancún, el Tren Maya y el Puente Vehicular Nichupté.

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Otro de los objetivos de la obra es facilitar el traslado de mercancías hacia la estación de carga del Tren Maya, además de mejorar la comunicación terrestre con el Distrito Financiero y el Tecnológico de Cancún mediante una ruta que enlazará estos puntos con el sur del municipio y la vía 307.

Una vez concluido, el Libramiento Vial de Carga Cancún Sur ofrecerá una alternativa para el tránsito de vehículos particulares y de transporte de carga, con la finalidad de reducir la presión sobre las principales vialidades de acceso a la ciudad y hacer más eficientes los desplazamientos diarios de residentes, trabajadores y transportistas.