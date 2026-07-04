Detienen en León a presunto integrante de red internacional de trata y explotación sexual infantil

La Fiscalía General de Guanajuato informó la detención de Mauricio “N”, señalado como presunto integrante de una red internacional dedicada a la trata de personas y explotación sexual infantil en el municipio de León.

La captura se realizó como parte del operativo internacional Fénix 13, una acción coordinada entre autoridades mexicanas, el Buró Federal de Investigaciones, Interpol y agencias de seguridad de Europa. La investigación inició a partir de una denuncia presentada en territorio europeo.

¿Qué es el operativo Fénix 13?

De acuerdo con la Fiscalía estatal, el operativo Fénix 13 forma parte de una investigación internacional para desarticular una presunta red criminal vinculada con trata de personas y explotación sexual infantil.

La dependencia informó que la detención de Mauricio “N” fue posible gracias al intercambio de información con autoridades de otros países. Hasta ahora, suman cuatro personas detenidas en León por su presunta relación con esta red.

Noticia Destacada FGR captura en el AICM a presunto integrante de red de trata y explotación sexual

La Fiscalía señaló que las indagatorias continúan abiertas en México y en el extranjero, con el objetivo de ubicar a más posibles participantes y determinar el alcance de la organización.

¿Qué se sabe del detenido en León?

Mauricio “N” fue detenido en León, Guanajuato, donde presuntamente operaba parte de esta red criminal. La Fiscalía no detalló si el detenido tenía una función específica dentro de la organización ni informó sobre la situación jurídica de las otras personas arrestadas.

El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, confirmó que la red de pornografía infantil detectada en León forma parte de un fenómeno transnacional identificado gracias a la colaboración con agencias internacionales.

Señaló que este es el segundo caso que se visibiliza en la ciudad. pic.twitter.com/RcGErBeAh8 — Audiorama Noticias (@audioramanoti) July 2, 2026

Al tratarse de un caso relacionado con explotación sexual infantil, las autoridades mantienen reservados distintos datos de la investigación para proteger a posibles víctimas y evitar interferencias en el proceso.

La Fiscalía de Guanajuato destacó que continuará la coordinación con el FBI, Interpol y agencias europeas para avanzar en las investigaciones. El caso permanece bajo seguimiento internacional por la gravedad de los delitos y por la posible participación de personas en distintos países.

IO