Motociclista se salva de milagro tras brutal choque que destrozó su moto en Playa del Carmen

Un automovilista impactó de forma brutal a una motocicleta con la parte frontal de su unidad en el fraccionamiento Villas del Sol, en esta ciudad de Playa del Carmen; por fortuna, el motociclista logró salvar la vida y resultó únicamente con crisis nerviosa y raspones leves.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Cigüeñas y la avenida Periférico, donde un joven motociclista que circulaba con preferencia fue embestido por un automóvil de color blanco. Debido a la fuerza del impacto, la motocicleta quedó prácticamente destrozada y con el motor desprendido.

Según testigos de los hechos, el conductor del vehículo compacto no respetó el alto obligatorio y, debido al exceso de velocidad con el que guiaba, terminó arrastrando la motocicleta. Durante el fuerte golpe, el joven reaccionó rápido y salió corriendo de la trayectoria del auto para evitar ser aplastado, aunque no se salvó de unos raspones y de un tremendo susto al ver cómo el coche destrozaba su unidad.

Vecinos reportaron el accidente a las autoridades a través de los números de emergencia, por lo que poco después arribaron paramédicos para brindar los primeros auxilios al afectado debido a la fuerte crisis nerviosa que presentaba. Testigos informaron que al escuchar el encontronazo creyeron por segundos que el joven había quedado debajo de la unidad, sin embargo, este logró ponerse a salvo en el camellón central.

Minutos después se presentaron los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen para iniciar con los peritajes correspondientes. Ambas unidades automotrices implicadas fueron remolcadas por una grúa y trasladadas a un corralón público para realizar la evaluación de los daños materiales y deslindar responsabilidades.

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JGH