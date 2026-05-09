FGR captura en el AICM a presunto integrante de red de trata y explotación sexual

La Fiscalía General de la República informó sobre la detención de Miguel “N”, quien es investigado por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual.

La captura fue realizada en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez como parte de un operativo coordinado entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con el comunicado oficial, el imputado arribó a la terminal aérea en un vuelo procedente de Bogotá, Colombia, donde autoridades federales ya mantenían labores de seguimiento e inteligencia para ubicarlo.

Operativo incluyó vigilancia en terminal aérea

La detención fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal y personal de la SSPC, quienes desplegaron acciones de vigilancia fija y móvil en inmediaciones del aeropuerto capitalino.

Las autoridades señalaron que la información obtenida durante las investigaciones permitió identificar el momento en que el sospechoso llegaría al país, por lo que se implementó un dispositivo especial para cumplimentar la orden de aprehensión.

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Según la Fiscalía, durante el arresto se notificaron al detenido sus derechos conforme a los protocolos establecidos y en apego al debido proceso.

FGR refuerza combate contra redes de explotación sexual

Tras su captura, Miguel “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La Fiscalía General de la República destacó que este tipo de acciones forman parte de las estrategias para combatir redes criminales vinculadas con trata de personas y explotación sexual.

Asimismo, indicó que las investigaciones buscan fortalecer la protección de víctimas y ampliar la cooperación institucional contra organizaciones dedicadas a este tipo de delitos.

Personal de la #FGR, en coordinación con la @SSPCMexico, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Miguel “N”, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual. Dicha aprehensión fue llevada a cabo en el @AICM_mx,… pic.twitter.com/5WGEwOiLIK — FGR México (@FGRMexico) May 9, 2026

Autoridades recuerdan presunción de inocencia

En el comunicado, la Fiscalía precisó que la persona detenida debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

La trata de personas y la explotación sexual se mantienen entre los delitos prioritarios para las autoridades federales debido a su impacto social y a la operación de grupos delictivos dedicados a estas actividades en distintas regiones del país.

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