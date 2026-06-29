Detienen a una mujer por presunta explotación sexual infantil en Playa del Carmen

Una mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Playa del Carmen, por su probable participación en hechos relacionados con el delito de venta de niños y adolescentes.

De acuerdo a las autoridades policiales, los hechos ocurrieron en la colonia Gonzalo Guerrero de esta ciudad, luego de que los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia, fueron alertados por dos ciudadanas, quienes señalaron que una mujer presuntamente intentaba entregar a una menor de edad a cambio de dinero.

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Los agentes se trasladaron al lugar de los hechos y al intervenir realizó el aseguramiento de una mujer señalada de posible explotación sexual de menores, mientras que personal especializado del Grupo de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) brindó atención y resguardo a la menor de edad, quien posteriormente fue canalizada a las instancias competentes para su protección.

Durante la intervención policial, la mujer dijo llamarse Guadalupe “N”, de 26 años de edad y originaria de Oaxaca.

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La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Quintana Roo para las investigaciones y trámites legales correspondientes, misma que ya se encuentra vinculada por el delito en cuestión.

La UNICEF señala que la explotación sexual, es una de las formas de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Es un antiguo problema que existe en todo el mundo y se sustenta en prácticas históricas y culturalmente determinadas en las que se someten a estas víctimas al poder del mundo adulto