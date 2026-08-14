Piden frenar llamadas falsas al 911 en Campeche

Al causar preocupación que la mayoría de las llamadas de emergencia sean reportes falsos, ciudadanos opinaron que las autoridades deben buscar mecanismos digitales para localizar y sancionar a los responsables. Esto, luego de que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), en su informe de comparecencia ante diputados del Congreso del Estado, destacara la atención más rápida de los reportes ciudadanos mediante la modernización del Centro de Control, Comando y Cómputo (C5), al revelar que, de cada 10 reportes que reciben, solo tres corresponden a emergencias reales, mientras que los demás son bromas de mal gusto.

“Pienso que ahora que tienen mayor tecnología y una policía cibernética, deben implementar sistemas que ayuden a identificar cuáles son las llamadas reales y cuáles las falsas, y también multar a los responsables de movilizar a personal con vehículos y equipo a otros lugares, cuando hay emergencias reales que atender”, manifestó Octavio Ramírez, estudiante.

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Desde el sexenio pasado se viene presentando este problema, luego de que el Congreso del Estado tipificara como delito el uso indebido de los números de emergencia, con sanciones para quienes movilicen a los cuerpos de emergencia mediante reportes falsos.

Las sanciones van de tres meses hasta cinco años de prisión, además de multas que van de 10 a 700 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En caso de reincidencia, se contempla de uno a dos años adicionales de prisión, mientras que los daños se consideran agravados si se genera algún accidente o se ponen en riesgo vidas humanas.

“Si hay una ley, que la apliquen y sancionen a las personas inconscientes que hacen mal uso de los números de emergencia, porque no se ponen a pensar que hay personas que en verdad requieren una ambulancia y no llega por un reporte falso”, comentó Jessica Carmona, ciudadana.

“Pienso que hay mucha inconsciencia e inmadurez en la ciudadanía. Si hay estas cifras, solo aplicando castigos y exhibiendo a los responsables de estos actos es que se podrá hacer un cambio”, señaló Mónica Baas, ama de casa.

Para otros ciudadanos, las autoridades deberían hacer convenios con las empresas de telefonía para ayudar a identificar los números desde los que se realizan llamadas falsas, como ocurre en países europeos, bajo argumentos relacionados con la seguridad pública.

“Con ayuda de las empresas de telefonía se puede localizar en qué momento y desde qué lugar se realizan las llamadas para saber quién es el responsable, porque, si no lo hacen, seguirán lidiando con los reportes falsos que generan daños a la misma ciudadanía”, expresó Heriberto Garma, habitante.