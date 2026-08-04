Posponen sin nueva fecha audiencia de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa

La audiencia prevista para este martes 4 de agosto en Nueva York, en la que se revisaría el avance del proceso penal contra Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue retirada del calendario judicial sin que se anunciara una nueva fecha.

La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York confirmó que la diligencia ya no se celebraría este martes. Hasta el momento, el tribunal no ha informado públicamente cuál fue el motivo del aplazamiento ni cuándo volverán a comparecer la Fiscalía y la defensa ante la jueza Katherine Polk Failla.

Mérida Sánchez permanece bajo custodia en Estados Unidos mientras enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y armas. El general en retiro se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses durante mayo y se declaró no culpable de los cargos presentados en su contra.

¿De qué acusa Estados Unidos a Gerardo Mérida Sánchez?

La Fiscalía estadounidense sostiene que Mérida Sánchez colaboró presuntamente con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según la acusación, el exfuncionario habría recibido más de 100 mil dólares mensuales en efectivo durante 2023 y 2024.

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A cambio, presuntamente proporcionó información sensible sobre operativos respaldados por Estados Unidos, lo que permitía a integrantes del grupo criminal retirar drogas y equipos antes de la llegada de las autoridades.

Mérida ocupó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa desde septiembre de 2023 hasta su renuncia en diciembre de 2024. Su salida ocurrió durante la crisis de violencia provocada por la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos.

¿Por qué se aplazó la audiencia en Nueva York?

El tribunal no dio a conocer una explicación oficial sobre la suspensión. La comparecencia había sido fijada para que las partes informaran sobre la revisión de las pruebas y el desarrollo del procedimiento.

En una audiencia celebrada el 1 de junio, la jueza Failla reconoció que el expediente contenía una cantidad considerable de evidencia y concedió tiempo a la Fiscalía para organizarla y entregarla a la defensa. También permanece abierta la posibilidad de que el acusado negocie un acuerdo con el Gobierno estadounidense, aunque no existe confirmación de que ese proceso haya comenzado.

Varios desde México andan nerviosos por supuesta audiencia de Gerardo Mérida Sánchez en NYC, pero no sé de dónde sacan tal información. No hay programada audiencia este 4 de agosto. Tranquis. Acá lo último publicado 👇🏽 https://t.co/vLy7sYPPRV — Jesús García 🐦 (@JesusGar) August 3, 2026

El aplazamiento no implica la cancelación de los cargos ni un cambio en la situación jurídica del exsecretario. El proceso continuará cuando la corte programe una nueva audiencia.

Las imputaciones contra Gerardo Mérida Sánchez son acusaciones y deberán probarse ante el tribunal. El exfuncionario conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

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