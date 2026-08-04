Hallan sin vida a un adulto mayor reportado como desaparecido en Mérida

Las autoridades estatales iniciaron una investigación luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 61 años en un predio de la comisaría de Oncán, al Poniente de Mérida.

De acuerdo con la información recabada, el reporte fue realizado por el velador del terreno, quien durante uno de sus recorridos encontró a una persona inmóvil entre la vegetación. Tras percatarse de la situación, llamó al número 9-1-1.

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Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública valoraron al hombre; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales, por lo que el sitio fue asegurado para preservar posibles indicios.

Posteriormente, familiares acudieron al lugar y uno de ellos identificó a la víctima con las iniciales J.M.C., de 61 años de edad. De manera preliminar, indicó a las autoridades que el sexagenario se encontraba desaparecido desde días atrás, por lo que su localización puso fin a la búsqueda emprendida por sus allegados.

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Trascendió que, durante la inspección inicial, no fueron observados indicios evidentes que hicieran presumir la intervención de terceras personas en el fallecimiento. No obstante, esta información será corroborada mediante las investigaciones y los estudios periciales que se desarrollan como parte del procedimiento legal.

Elementos de la Policía Estatal de Investigación, en coordinación con personal de la FGE, llevaron a cabo el procesamiento de la escena y la recopilación de evidencias.