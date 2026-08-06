Explota pipa de gas en Cuernavaca: reportan seis heridos y daños en viviendas de Las Granjas

Una fuerte explosión de una pipa de gas movilizó la tarde de este jueves 6 de agosto a bomberos, paramédicos y corporaciones de seguridad en la colonia Las Granjas, ubicada en Cuernavaca, Morelos.

Reportes preliminares señalan que el incidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas, cuando la unidad presuntamente realizaba labores de abastecimiento de gas. Tras el estallido se produjo un incendio que causó daños materiales en viviendas y vehículos localizados en los alrededores.

Hasta el momento se reportan al menos seis personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad. Sin embargo, las autoridades estatales y municipales todavía no han difundido un balance definitivo sobre las víctimas ni han precisado la gravedad de sus heridas.

La zona permanece bajo resguardo mientras continúan las labores para controlar completamente la emergencia, retirar materiales peligrosos y determinar si existe riesgo de una nueva fuga.

¿Qué pasó con la pipa de gas en Cuernavaca?

La explosión se registró en la colonia Las Granjas y generó una columna de humo visible desde diferentes puntos de la capital de Morelos. Vecinos informaron haber escuchado un fuerte estruendo antes de observar las llamas en la zona.

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Los primeros reportes indican que la pipa se encontraba abasteciendo gas cuando ocurrió el siniestro. No obstante, será la investigación de Protección Civil y de las autoridades ministeriales la que determine si el incidente fue causado por una fuga, una falla mecánica, un error durante la operación o alguna otra circunstancia.

Bomberos y personal especializado acudieron al lugar para combatir el fuego y revisar los tanques, tuberías y construcciones cercanas. Los paramédicos atendieron a las personas afectadas y realizaron la valoración de los vecinos que estuvieron expuestos al calor, el humo o la onda expansiva.

Así quedó la pipa tras la explosión en Las Granjas



La explosión de una pipa de gas registrada este jueves en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, dejó la unidad completamente destruida. Evite la zona.#Cuernavaca #Morelos pic.twitter.com/6Q7vTGNiAW — LAV (@LavariegaMx) August 6, 2026

Reportan seis personas heridas tras la explosión

Información preliminar difundida por medios locales ubica el saldo en seis personas lesionadas, incluidos tres menores. También se reportaron daños en inmuebles y automóviles cercanos al lugar de la explosión.

El número de afectados podría modificarse conforme concluyan las inspecciones y las autoridades integren los reportes de hospitales y cuerpos de emergencia.

Las corporaciones pidieron a la población evitar la colonia Las Granjas y permitir el libre paso de ambulancias, unidades de bomberos y vehículos de Protección Civil. El perímetro permanecerá acordonado hasta descartar riesgos relacionados con gas acumulado o daños estructurales.

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Autoridades investigarán las causas del incidente

Una vez controlado el incendio, peritos deberán revisar las condiciones de la pipa, los sistemas de abastecimiento y el punto exacto donde comenzó la fuga o la combustión.

También se verificará si la unidad contaba con permisos, mantenimiento, seguros y medidas de seguridad vigentes. Hasta las primeras horas de la tarde, no existía un informe oficial definitivo sobre las causas del estallido.

La información permanece en desarrollo y se espera que las autoridades de Cuernavaca y del Gobierno de Morelos actualicen en las próximas horas el estado de las personas lesionadas y el balance de daños.

IO