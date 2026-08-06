¿Dónde recoger el radio del programa Seguridad en el Mar en Yucatán? Sepasy informa fechas y requisitos

La Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy) entregará en sus oficinas centrales, en Mérida, radios de comunicación marina del programa Seguridad en el Mar a pescadoras y pescadores que, durante las jornadas realizadas en los puertos, no pudieron recibir este apoyo.

La dependencia informó que la atención se realizará en sus oficinas, ubicadas en la calle 20 número 264-A, por 31-A y 31-C, de la colonia Nueva Alemán, en Mérida, de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, a partir de esta fecha y hasta el 31 de agosto.

Las personas beneficiarias, previamente registradas en el programa, deberán presentar una identificación oficial con fotografía para recibir su radio de comunicación marina.

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La titular de la Sepasy, Lila Frías Castillo, destacó que esta estrategia responde al compromiso del Gobierno del Renacimiento Maya de proteger la vida de quienes diariamente salen al mar y respaldar una de las actividades productivas más importantes para la economía de Yucatán.

Para acceder al programa fue necesario realizar previamente el registro de las embarcaciones menores en el padrón estatal, medida que también contribuye al ordenamiento del sector pesquero y permite a la Sepasy contar con información actualizada para simplificar trámites, como la renovación de permisos, y mejorar la atención a las comunidades pesqueras.

La entrega de equipos inició el pasado 31 de julio y concluyó el 3 de agosto para embarcaciones ribereñas registradas previamente en el padrón estatal.

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Las jornadas se realizaron en los principales puertos del litoral yucateco, incluidos Celestún, Sisal, Chelem, Chuburná, Chicxulub Puerto, Progreso, Telchac Puerto, Dzilam de Bravo y puertos de la zona oriente, con el fin de llevar estos apoyos directamente a las comunidades pesqueras.

De esta manera, se dará continuidad a la entrega de equipos para que más pescadoras y pescadores cuenten con herramientas de comunicación y seguridad durante sus labores, como parte de las acciones orientadas a proteger la vida en el mar y mejorar el ordenamiento del sector pesquero en Yucatán.