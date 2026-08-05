Casa dañada por explosión en la Región 219 de Cancún es reconstruida con apoyo de vecinos y organizaciones

La vivienda de Juan registra un avance cercano al 90 por ciento en su reconstrucción, gracias al apoyo de ciudadanos, vecinos de la Región 219 y organizaciones civiles que aportaron materiales y mano de obra para rehabilitar el inmueble, severamente dañado por una explosión en la que fallecieron integrantes de su familia. Mientras tanto, el propietario y su hijo Héctor permanecen en Texas, Estados Unidos, donde continúan su recuperación por las quemaduras que sufrieron.

Luego de varias semanas de trabajo, la casa fue prácticamente reconstruida en su totalidad. Las labores incluyeron la rehabilitación de muros, techos y pisos afectados por la explosión, además de trabajos de pintura, instalaciones eléctricas y otros acabados que permitieron devolver condiciones de habitabilidad al inmueble.

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Esta restauración fue posible gracias a las donaciones realizadas por habitantes de Cancún y diversas organizaciones civiles, quienes aportaron cemento, grava, polvo, pintura, azulejos, muebles de baño, cableado y otros materiales necesarios para la obra, además de colaborar de manera voluntaria en las labores de reconstrucción.

Daniel, hermano del propietario, agradeció el respaldo recibido por parte de la comunidad y señaló que, aunque la tragedia continúa afectando emocionalmente a la familia, la solidaridad mostrada por la ciudadanía ha sido fundamental para avanzar en la recuperación.

Explicó que Juan permanece en Texas al cuidado de su hijo Héctor, quien sufrió quemaduras de consideración durante la explosión, y estimó que ambos podrían regresar a Cancún dentro de aproximadamente un mes, una vez que concluyan su tratamiento médico.

Entre los habitantes de la Región 219 persiste un ambiente de solidaridad hacia la familia, ampliamente conocida por dedicarse a la venta de cochinita. Mientras el propietario permanece fuera del país, el negocio continúa operando gracias al esfuerzo del resto de sus familiares.

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Se prevé que la rehabilitación concluya en las próximas semanas para que el inmueble esté listo antes del regreso de Juan y Héctor, aunque su recuperación física y emocional aún llevará tiempo.

Los familiares destacaron que la respuesta de organizaciones civiles, entre ellas Mujer Inquebrantable, así como de vecinos y ciudadanos que donaron materiales, mobiliario y equipo, permitió devolver funcionalidad a la vivienda y brindar las condiciones para que la familia pueda retomar gradualmente su vida cotidiana.