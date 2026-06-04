Explosión de pipa de gas en Puebla provoca evacuación de 2 mil personas; activan operativo de emergencia en Tepeaca

La explosión de una pipa que transportaba gas LP movilizó este jueves a corporaciones de emergencia en el municipio de Tepeaca, Puebla, luego de que el incidente ocurriera en una zona cercana a instituciones educativas y un hospital, lo que obligó a activar protocolos de evacuación para proteger a la población.

De acuerdo con información difundida por autoridades estatales, el siniestro se registró en la colonia San Juan Negrete, en las inmediaciones del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa. A

nte el riesgo que representaba la emergencia, estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y pacientes fueron retirados de manera preventiva.

Autoridades activan operativo de emergencia en Tepeaca

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla informó que, tras la explosión, se instaló un Comando Unificado para coordinar las labores de atención y seguridad en la zona afectada.

Según el reporte oficial, alrededor de 2 mil personas fueron evacuadas de escuelas, un hospital y viviendas cercanas para evitar riesgos derivados del incendio y de posibles afectaciones adicionales.

Noticia Destacada Falla en registro eléctrico provoca humo y estallidos en calles de Chetumal

Las autoridades señalaron que la prioridad fue resguardar la integridad de la población mientras se desarrollaban las labores de control de la emergencia.

Más de 50 elementos participan en las labores de atención

En el operativo participan elementos de Protección Civil estatal, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y cuerpos de emergencia municipales.

Los equipos desplegados realizan trabajos de enfriamiento de las unidades involucradas, mantienen acordonada la zona y llevan a cabo inspecciones en inmuebles cercanos para descartar daños estructurales o situaciones de riesgo para los habitantes.

Asimismo, continúan los recorridos preventivos para evaluar las condiciones de seguridad en el perímetro afectado.

Reportan saldo blanco tras la explosión

Hasta el momento, las autoridades estatales informaron que no se tienen reportes de personas lesionadas ni fallecidas a consecuencia de la explosión.

Protección Civil destacó que la evacuación preventiva y la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia permitieron evitar afectaciones mayores entre la población.

No obstante, las labores de supervisión y monitoreo continúan mientras se determina el origen del incidente y se garantiza que no existan riesgos adicionales para los habitantes de la zona.

‼️‼️🚨🚨

Así las explosiones en Tepeaca por presunto huachicol en pipas a plena luz del día.

Estudiantes inclusive estuvieron en riesgo.@SSPGobPue @FiscaliaPuebla @Pemex pic.twitter.com/j6bqJSVK3n — jorge castillo (@castilloloyo) June 4, 2026

Videos del estallido se vuelven virales en redes sociales

El impacto de la explosión quedó registrado en diversos videos compartidos en redes sociales, donde se observa una intensa columna de humo y fuego visible desde distintos puntos del municipio.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron preocupación entre los habitantes de Tepeaca y municipios cercanos, mientras las autoridades mantenían el operativo de seguridad.

El Gobierno de Puebla reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y evitar acercarse al área donde continúan los trabajos de atención de la emergencia.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO