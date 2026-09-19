Aduana de Lázaro Cárdenas asegura más de 27 toneladas de ácido tartárico procedente de China

Más de 27 mil 200 kilogramos de ácido tartárico fueron inmovilizados por autoridades federales en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, luego de que una operación de análisis de riesgo detectara la mercancía procedente de Shanghái, China.

El Gabinete de Seguridad Federal informó que en el aseguramiento participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Detectan ácido tartárico durante revisión aduanera

De acuerdo con el reporte oficial, la identificación de la sustancia fue posible mediante mecanismos de análisis de riesgo, control aduanero y revisión de documentación relacionada con la operación de importación.

Las autoridades determinaron la inmovilización de la mercancía, debido a que el ácido tartárico puede estar relacionado con procesos utilizados para la elaboración de metanfetamina, según explicó el Gabinete de Seguridad.

El aseguramiento forma parte de las acciones de vigilancia que se realizan en los puntos de entrada de mercancías al territorio nacional para identificar operaciones que puedan estar vinculadas con actividades ilícitas.

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¿Qué es el ácido tartárico y para qué se utiliza?

El ácido tartárico es un compuesto orgánico que se encuentra de manera natural en diversas plantas y está presente en concentraciones importantes en las uvas y el vino. Es un sólido cristalino de sabor ácido y tiene múltiples aplicaciones comerciales completamente legales.

En la industria alimentaria, se utiliza como acidulante y regulador de acidez en productos como bebidas, dulces, gelatinas y algunos alimentos procesados. También puede emplearse en la elaboración de polvo para hornear y como estabilizante en determinadas preparaciones.

La sustancia tiene además aplicaciones en la industria farmacéutica y cosmética, así como en distintos procesos químicos. Algunas de sus propiedades también permiten utilizarla como agente auxiliar en procesos industriales y de laboratorio.

Por ello, la presencia de ácido tartárico en una mercancía no significa por sí misma que se trate de un producto ilegal. En este caso, la alerta de las autoridades está relacionada con su posible utilización dentro de procesos asociados con la producción de drogas sintéticas.

En la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @AduanasMx, @SSPCMexico y @FGRMexico, identificaron mercancía de importación procedente de Shanghái, China, que contenía ácido tartárico.



Mediante mecanismos de análisis de riesgo, control… pic.twitter.com/AN8pxopl4A — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 19, 2026

Refuerzan vigilancia en las aduanas

El Gabinete de Seguridad señaló que el aseguramiento busca fortalecer las capacidades de inteligencia aduanera y control de mercancías que ingresan a México.

La revisión de cargamentos mediante análisis de riesgo permite identificar productos que, dependiendo de su destino, cantidad, documentación y posibles usos, pueden representar indicios de operaciones vinculadas con actividades ilícitas.

Las autoridades federales destacaron que estas acciones forman parte de la estrategia para incrementar la vigilancia en los principales puntos de ingreso al país y detectar oportunamente mercancías que puedan ser utilizadas en actividades relacionadas con la producción de drogas sintéticas.

IO