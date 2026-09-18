“Perro” golpe al narcotráfico en Tijuana: aseguran 1.3 toneladas de metanfetamina y 10 KG de fentanilo, con ayuda del equipo canino RINI

A través de una publicación en sus redes sociales, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que en Tijuana se logró un golpe muy importante a las organizaciones criminales, luego de asegurar más de una tonelada de drogas.

“En la Aduana de Tijuana, Baja California, personal de @AduanasMx y @GN_MEXICO_ aseguró 1,357 kilos de metanfetamina y 10 kilos de fentanilo, durante una revisión de mercancía en el área de exportación”.

“Con apoyo del ejemplar canino RINI, especializado en la detección de sustancias ilícitas, se identificó el cargamento oculto al interior de diversas cajas”, detalló en su publicación el Gabinete de Seguridad encabezado por el Secretario García Harfuch.

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En estas acciones participaron elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas, quienes al realizar una revisión en el punto fronterizo decomisaron más de mil kilos de metanfetamina y una decena de fentanilo.

Destacó que en este golpe al narcotráfico el protagonista fue RINI, un perro entrenado para detectar sustancias ilícitas y logró identificarlas en la aduana para que las autoridades hicieran el demomiso.

“Estas acciones fortalecen el control y la vigilancia en las aduanas del país para prevenir el tráfico de drogas y proteger la seguridad nacional”, concluyó en su publicación el Gabinete de Seguridad.