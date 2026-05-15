Pirotecnia provoca explosión en Amatitán, Jalisco, dejó entre 12 y 13 personas lesionadas

Una fuerte explosión registrada durante las fiestas patronales en Amatitán dejó varias personas lesionadas luego de que la pirotecnia alcanzó puestos ambulantes de comida instalados afuera de una iglesia en la plaza principal del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió la noche del jueves mientras se realizaban actividades religiosas y la tradicional quema de “toritos” y otros artefactos pirotécnicos en el centro de la comunidad.

Según versiones preliminares, una chispa o “buscapiés” habría alcanzado cilindros de gas LP utilizados en negocios ambulantes de comida, provocando una explosión que desató momentos de pánico entre asistentes, comerciantes y familias que se encontraban en la celebración.

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Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que ocurre el estallido, seguido de incendios y personas corriendo para ponerse a salvo cerca del templo y las calles aledañas.

Medios locales y nacionales reportaron inicialmente entre 12 y 13 personas lesionadas, aunque otras versiones señalan que la cifra podría ser mayor. Algunos de los heridos presentaron quemaduras de gravedad y fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica.

Autoridades municipales y cuerpos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para controlar el incendio y atender a las víctimas. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, policías y paramédicos participaron en las labores de auxilio y acordonaron la zona.

El Gobierno municipal de Amatitán informó que algunas vialidades del centro permanecerán cerradas mientras continúan las investigaciones y las diligencias correspondientes tras el accidente.