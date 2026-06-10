Explosión por fuga de gas LP en Puebla provoca evacuación preventiva en San Matías Tlalancaleca

Una fuga de gas LP provocó la movilización de cuerpos de emergencia en el municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla, donde autoridades estatales y federales aplicaron evacuaciones preventivas para proteger a la población cercana.

El incidente fue reportado este 10 de junio en la comunidad de San Francisco Tláloc. De acuerdo con los primeros informes, la fuga estaría relacionada con una toma clandestina, por lo que se activaron protocolos de seguridad en la zona.

Durante las labores de contención y mitigación se registró una explosión. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas, aunque se mantiene el monitoreo permanente del área.

¿Dónde ocurrió la explosión por fuga de gas LP en Puebla?

La emergencia ocurrió en San Francisco Tláloc, comunidad perteneciente al municipio de San Matías Tlalancaleca, una zona donde en meses recientes se han reportado incidentes relacionados con tomas clandestinas de gas LP y robo de combustible.

Medios locales han documentado operativos previos en el municipio por conexiones ilegales a ductos y aseguramientos vinculados con el trasiego de hidrocarburos.

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Tras el reporte de fuga, la Coordinación General de Protección Civil de Puebla implementó acciones preventivas en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. El operativo incluyó la evacuación de habitantes en un perímetro de un kilómetro a la redonda.

¿Qué medidas aplicaron las autoridades tras la fuga de gas LP?

Protección Civil estatal informó que se realizaron labores de evacuación preventiva, monitoreo constante y atención a la población afectada. Además, fue habilitado un refugio temporal para recibir a las personas que tuvieron que salir de sus viviendas mientras se atendía la emergencia.

Estas medidas buscan reducir riesgos ante la presencia de gas LP, un combustible que puede generar explosiones o incendios cuando existe acumulación y contacto con una fuente de ignición.

Por ello, las autoridades acordonaron la zona y mantuvieron presencia operativa mientras avanzaban las tareas de control.

#EnVídeo 🤳🏼 Provoca una toma clandestina una fuga de gas en la zona de ductos de PEMEX ubicada a un costado de la comunidad de San Francisco Tláloc, perteneciente al municipio de San Matías Tlalancaleca, lo que movilizó a cuerpos de emergencia 🚨💥 pic.twitter.com/8HPKG2BgoW — Almanaque | #Puebla (@AlmanaquePuebla) June 10, 2026

¿Hay personas lesionadas por la explosión en San Matías Tlalancaleca?

Hasta el último reporte disponible, no se registran personas lesionadas por la explosión ocurrida durante las maniobras de contención.

Sin embargo, las autoridades mantienen el llamado a la población para evitar acercarse al punto de la fuga y atender las indicaciones oficiales.

El caso vuelve a colocar bajo atención el riesgo que representan las tomas clandestinas de gas LP, tanto para las comunidades cercanas como para los cuerpos de emergencia que participan en las labores de control.

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