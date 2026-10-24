Flamazo por acumulación de gas en Cancún deja dos menores lesionados

La acumulación de gas en un domicilio provocó un flamazo la tarde de este sábado en la Supermanzana 211 de Cancún, donde dos menores de edad resultaron lesionados y tuvieron que ser trasladados al Hospital General por sus propios familiares, quienes buscaron que recibieran atención médica lo antes posible.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:20 horas, en un inmueble ubicado sobre la calle 80, en la esquina con avenida Tunich, cuando a través del número de emergencias 911 se reportó una explosión relacionada con un cilindro de gas LP al interior de la vivienda.

Tras recibir el reporte, personal del Complejo de Seguridad C5 activó los protocolos de atención y coordinó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, paramédicos y corporaciones policiales para atender la emergencia y verificar las condiciones del inmueble.

Entre las autoridades que acudieron se encontraban agentes de la Policía Municipal, así como personal del grupo especializado en atención a la violencia familiar y de género (GEAVIG), quienes se sumaron a las labores correspondientes en el lugar.

Al arribar, los cuerpos de emergencia confirmaron que dos personas menores de edad ya habían sido trasladadas al Hospital General a bordo de un automóvil particular.

Bomberos y personal de Protección Civil atendieron un flamazo presuntamente causado por una fuga de gas en una vivienda de la Supermanzana 211 de Cancún

Ante la preocupación por las lesiones que presentaban, sus familiares optaron por llevarlas directamente al centro médico, sin esperar la llegada de una ambulancia, con la intención de que fueran atendidas cuanto antes.

Mientras tanto, elementos del Cuerpo de Bomberos comenzaron los trabajos para controlar la situación y descartar riesgos adicionales dentro de la vivienda.

Bomberos y personal de Protección Civil atendieron un flamazo presuntamente causado por una fuga de gas en una vivienda de la Supermanzana 211 de Cancún

De acuerdo con los primeros datos recabados en el sitio, una presunta fuga en el tanque o en la instalación de gas habría ocasionado la acumulación del combustible, que posteriormente provocó el flamazo.

El incidente también generó daños materiales en el inmueble, aunque hasta el momento no se ha precisado la magnitud de las afectaciones ni se ha informado si otros objetos o áreas de la vivienda resultaron dañados por la explosión.

Personal de Protección Civil y Bomberos realizó las labores necesarias para verificar las condiciones del domicilio y determinar si existía algún riesgo para sus ocupantes o para las personas que se encontraban en los alrededores.

Una vez que se confirmó que la situación estaba controlada y que ya no existía peligro, las autoridades concluyeron su intervención y se retiraron del lugar.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los dos menores lesionados, por lo que no se cuenta con información oficial sobre la gravedad de sus heridas o su evolución médica.