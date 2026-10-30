Polémica por fiestas con DJ en cenotes de Yucatán; piden investigar posibles daños ambientales

La realización de fiestas con música de DJ en cenotes de Yucatán desató una polémica en redes sociales, luego de que se viralizaran videos de estos eventos organizados por la agrupación Mérida Worldwide.

Ante las críticas, usuarios solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para investigar si las actividades ocasionaron daños a los ecosistemas y verificar si contaban con los permisos correspondientes.

Mérida Worldwide se describe como una comunidad intercultural que busca conectar a extranjeros con la cultura y las actividades sociales de Yucatán. Sin embargo, algunos de sus eventos quedaron bajo cuestionamiento luego de difundirse imágenes de reuniones con música electrónica y equipos de sonido instalados en cenotes.

Las grabaciones provocaron críticas debido a que estos cuerpos de agua son ecosistemas delicados que albergan distintas especies de fauna, entre ellas aves, insectos y otros organismos que dependen de las condiciones naturales del entorno para sobrevivir.

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¿Por qué está prohibido poner música en los cenotes?

La controversia también puso sobre la mesa las restricciones ambientales que existen para proteger estos espacios. Los cenotes no son únicamente atractivos turísticos, sino ecosistemas que mantienen una relación directa con la biodiversidad de la región y que pueden albergar especies que dependen de la tranquilidad del entorno.

El ruido excesivo puede alterar el comportamiento de la fauna, ahuyentar a las especies de sus refugios, interferir en su comunicación y afectar actividades como la alimentación y la reproducción.

Por ello, las recomendaciones de conservación de cenotes y cuevas de la Península de Yucatán señalan que deben evitarse las bocinas, los altoparlantes y los reproductores de música, además de los gritos y sonidos que perturben a los animales.

Mérida Worldwide ofrece disculpas

Ante la ola de críticas, Mérida Worldwide publicó un comunicado en el que ofreció disculpas y reconoció que no evaluó adecuadamente la realización de actividades musicales dentro de estos entornos naturales.

La agrupación aseguró que no volverá a organizar fiestas en cenotes ni en otros espacios naturales y señaló que, antes de realizar futuros eventos, evaluará los posibles impactos de las actividades y los lugares elegidos.

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Pese a este posicionamiento, usuarios de redes sociales insistieron en que las autoridades ambientales deben intervenir para determinar si las fiestas ocasionaron alguna afectación a los ecosistemas, además de esclarecer si los organizadores y propietarios de los sitios contaban con las autorizaciones necesarias.

La exigencia también busca que se establezcan responsabilidades en caso de que se comprueben daños ambientales, pues la realización de actividades recreativas y turísticas en estos espacios debe estar sujeta a medidas que garanticen la conservación de su biodiversidad.