Muere a los 105 años Fidelio Cen Ceh, reconocido alfarero de Tepakán

A los 105 años falleció don Fidelio Cen Ceh, reconocido alfarero tradicional y promotor de la cultura maya en la comunidad de Tepakán, municipio de Calkiní.

Su muerte representa la pérdida de uno de los habitantes más longevos de la localidad y de un artesano que dedicó gran parte de su vida a preservar los conocimientos ancestrales del trabajo con barro.

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Don Fidelio destacó por mantener viva la alfarería tradicional y transmitir las costumbres de su comunidad, donde su trayectoria lo convirtió en una figura reconocida por su aportación a la identidad cultural de la región.

Estuvo casado con Luciana Chi Chi, quien falleció anteriormente. Le sobreviven sus hijos José Luis, Rosendo, José Fernando, Gertrudis y Herlinda, además de familiares y habitantes de Tepakán que hoy lamentan su partida.

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Sus restos son velados en su domicilio, en esta localidad, donde familiares, amigos y vecinos se han reunido para acompañar a sus seres queridos y despedirlo.

Las ceremonias fúnebres continuarán este viernes 30 de octubre con una misa de cuerpo presente y posteriormente sus restos recibirán sepultura en el panteón de Tepakán, la comunidad donde nació y construyó una vida ligada a las tradiciones mayas.