Confirman cinco nuevos casos de sarampión en Yucatán; suman 50 contagios

Yucatán registró cinco nuevos casos de sarampión en la actualización del lunes 26 de octubre, con lo que llegó a 50 contagios confirmados desde el 2025, informó la Secretaría de Salud federal. La enfermedad se ha detectado en cinco municipios, mientras el número de pacientes sigue aumentando en el país.

De los 50 casos acumulados en la entidad, tres corresponden al 2025 y los otros 47 al presente año, de acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México, elaborado mediante el sistema de vigilancia epidemiológica.

Los municipios donde se han registrado contagios son Izamal, Kanasín, Mérida, Umán y Valladolid. Sin embargo, el reporte no desglosa cuántos pacientes corresponden a cada localidad ni dónde se confirmaron los cinco más recientes.

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Por número absoluto de contagios acumulados, Yucatán ocupa la posición 26 entre las 32 entidades federativas, con apenas el 0.25% del total nacional. La situación es distinta en Quintana Roo, donde se contabilizan 408 casos, equivalentes al 2% de los registros del país. Campeche, por su parte, acumula 35 confirmaciones.

Más de 20 mil en México

En todo el país, las autoridades sanitarias contabilizan 20 mil 375 casos confirmados desde el 2025, distribuidos en 529 municipios de las 32 entidades.

El sistema de vigilancia recibió 46 mil 318 notificaciones de posibles enfermos, aunque no todas resultaron positivas. Esta diferencia permite distinguir entre las personas que presentaron síntomas compatibles con el padecimiento y aquellas cuyo diagnóstico fue confirmado.

Jalisco concentra el mayor número de contagios, con ocho mil 26, seguido de Chihuahua (cuatro mil 606), Chiapas (264) y la Ciudad de México, con mil 83. En conjunto, estas entidades reúnen 14 mil 979 casos, equivalentes al 73.52% del total nacional. Es decir, casi tres de cada cuatro confirmaciones corresponden a esos estados.

El comportamiento de la enfermedad también presenta diferencias entre grupos de edad. Los menores de uno a cuatro años concentran dos mil 753 casos, seguidos por los niños de cinco a nueve años, con dos mil 419. Entre los adultos de 25 a 29 años se han confirmado dos mil 270 contagios.

Sin embargo, los menores de un año registran la tasa de incidencia más elevada, con 102.02 casos por cada 100 mil habitantes de ese grupo de edad. Les siguen los niños de uno a cuatro años, con 32.13, y los de cinco a nueve, con 22.85.

Estas diferencias muestran que el riesgo no puede evaluarse únicamente por el total de pacientes, sino también por la cantidad de habitantes que integran cada grupo.

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Latente el riesgo de complicaciones graves

El sarampión es una infección viral altamente contagiosa que se transmite por el aire cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Sus primeros síntomas suelen incluir fiebre, tos, congestión nasal y ojos enrojecidos. Posteriormente aparece una erupción en la piel que generalmente comienza en el rostro y se extiende hacia otras partes del cuerpo. Aunque muchos enfermos se recuperan, el padecimiento puede provocar neumonía, deshidratación grave e inflamación cerebral, especialmente entre personas vulnerables.

Las cifras de la SSa indican que el brote nacional acumula 50 defunciones desde el 2025: 27 durante ese año y 23 en el 2026. Chihuahua concentra el mayor número, con 21 fallecimientos, seguido de Zacatecas, con ocho, y Jalisco, con cinco. También se han registrado decesos en otras nueve entidades. No se reportan fallecimientos de Yucatán en el desglose proporcionado.

La vacunación es la principal medida de prevención. En México se utiliza la triple viral, protege contra sarampión, rubéola y paperas, además de la doble viral para grupos a los que corresponde de acuerdo con los lineamientos sanitarios.

La Secretaría de Salud recomienda revisar las cartillas de vacunación y acudir a una unidad médica para verificar si el esquema está completo. Ante fiebre acompañada de erupciones cutáneas y otros síntomas compatibles con sarampión, es importante solicitar orientación médica y evitar el contacto con otras personas para disminuir el riesgo de contagio.