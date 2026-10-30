Sheinbaum Pardo confirma operativo especial ante bloqueos en Tamaulipas tras detención de líder criminal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional cuentan con un operativo especial para atender bloqueos carreteros como los registrados el jueves 29 de octubre en Tamaulipas, tras la detención de un presunto integrante de la delincuencia organizada.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 30 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria confirmó que los hechos fueron consecuencia de la captura de una persona identificada como generadora de violencia.

Sheinbaum adelantó que el Gabinete de Seguridad federal emitiría un comunicado para proporcionar mayores detalles sobre la detención.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los bloqueos en Tamaulipas?

Al ser cuestionada sobre las acciones para evitar bloqueos después de la captura de presuntos líderes criminales, la presidenta rechazó que este tipo de reacciones ocurra de manera habitual.

"No es la constante, porque todos los días se detienen presuntos delincuentes y no ocurre. En particular, en este caso ocurrió", respondió.

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La mandataria explicó que las fuerzas federales cuentan con protocolos para intervenir cuando grupos delictivos obstruyen carreteras como reacción a operativos de seguridad.

Precisó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional disponen de grúas y otros recursos para retirar vehículos utilizados en los bloqueos y atender las afectaciones a la circulación.

¿Qué ocurrió en Matamoros, Tamaulipas?

El jueves 29 de octubre se registraron bloqueos carreteros y vehículos incendiados en Matamoros y Río Bravo, después de un operativo federal que derivó en la detención de un objetivo prioritario vinculado con la delincuencia organizada.

Las obstrucciones afectaron avenidas y accesos carreteros, por lo que las autoridades estatales pidieron a la población evitar las zonas de riesgo y utilizar rutas alternas.

Ante estos hechos, Sheinbaum reiteró que existe un protocolo de actuación para responder a los cierres de carreteras, aunque no anunció un despliegue adicional de elementos de seguridad para Tamaulipas.

La presidenta indicó que el Gabinete de Seguridad daría a conocer información complementaria sobre el operativo y la persona detenida.

IO