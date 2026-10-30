Presidenta de México denuncia presuntas irregularidades en contratos electorales desde 1999; pide investigar al INE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las presuntas irregularidades en la contratación de materiales electorales tienen antecedentes desde 1999, por lo que consideró necesario revisar las licitaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales estatales durante las últimas décadas.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 30 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria señaló que un grupo reducido de empresas ha concentrado contratos para producir materiales como urnas, mamparas y otros insumos utilizados durante las elecciones.

Sheinbaum sostuvo que las investigaciones no deben limitarse a la administración de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, sino extenderse a periodos anteriores, incluido el encabezado por Lorenzo Córdova.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los contratos electorales desde 1999?

La presidenta afirmó que existen antecedentes de cuestionamientos a proveedores de material electoral desde 1999, en el Estado de México, así como otro episodio registrado en 2005.

Señaló que algunas de las empresas involucradas en esos antecedentes continuaron como proveedoras del sistema electoral después de la reforma de 2014, cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) se transformó en el INE.

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De acuerdo con Sheinbaum, las condiciones establecidas en las licitaciones habrían favorecido la permanencia de determinadas compañías, al exigir experiencia previa en la producción de materiales electorales.

También sostuvo que algunas empresas funcionan como intermediarias, pues obtienen contratos y posteriormente subcontratan la fabricación de los insumos.

La mandataria aclaró que los señalamientos deben considerarse presuntos mientras las autoridades fiscalizadoras no determinen si existieron irregularidades.

Sheinbaum cuestiona contratos del INE durante gestión de Lorenzo Córdova

La presidenta relacionó la concentración de proveedores con los cambios introducidos por la reforma electoral de 2014, que otorgó al INE la facultad de designar a las consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Recordó que Guadalupe Taddei fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014, durante la gestión de Lorenzo Córdova al frente del INE.

Sheinbaum cuestionó que, pese a los cambios en las autoridades electorales, determinadas empresas continuaran con contratos para suministrar materiales a los organismos estatales.

Por ello, insistió en la necesidad de transparentar las contrataciones y revisar los criterios utilizados para seleccionar proveedores.

Los señalamientos se producen en medio de la controversia por posibles conflictos de interés en contrataciones electorales. No obstante, la permanencia de proveedores durante distintos periodos no demuestra, por sí misma, la comisión de actos de corrupción.

¿Qué propone Sheinbaum para cambiar las licitaciones del INE?

La mandataria planteó fortalecer a Talleres Gráficos de México para ampliar su capacidad de producción de materiales electorales y reducir la dependencia de intermediarios privados.

Explicó que actualmente este organismo descentralizado cuenta con un consejo de administración en el que participa la Secretaría de Gobernación, por lo que propuso abrirlo a otros sectores, incluidas representaciones universitarias.

La presidenta también consideró necesario modificar los lineamientos de contratación para permitir que más empresas participen en las licitaciones de urnas, mamparas y otros materiales.

Asimismo, planteó revisar la posibilidad de reutilizar determinados insumos electorales para reducir gastos, siempre que se cumplan los requisitos de seguridad.

Sheinbaum asegura que las elecciones de 2027 están garantizadas

Ante los cuestionamientos sobre el impacto de las presuntas irregularidades en la organización electoral, Claudia Sheinbaum afirmó que las elecciones de 2027 no están en riesgo.

La mandataria sostuvo que todavía es posible revisar los mecanismos de contratación y fortalecer la transparencia institucional antes de los próximos comicios.

También señaló que corresponderá a los legisladores evaluar posibles modificaciones legales relacionadas con las facultades de la Presidencia del INE.

Sheinbaum reiteró que el objetivo es esclarecer las contrataciones realizadas durante distintas administraciones y determinar si existieron responsabilidades, sin afectar la continuidad de los procesos electorales.

"La elección claro que está garantizada", afirmó al concluir su explicación sobre la necesidad de revisar las licitaciones y los antecedentes de los proveedores del sistema electoral mexicano.

IO