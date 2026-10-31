Quintana Roo abre temporada de pesca de caracol este 1 de noviembre; ¿hasta cuándo estará permitida?

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) informó que este domingo 1 de noviembre de 2026 iniciará la temporada de captura de caracoles en el litoral de Quintana Roo, como parte de los nuevos periodos de aprovechamiento pesquero establecidos para distintas regiones de México.

De acuerdo con el organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la temporada general permanecerá abierta hasta el 30 de abril de 2027, aunque deberán respetarse las restricciones particulares para determinadas especies y zonas.

La medida forma parte de siete periodos de pesca que comenzarán durante noviembre, mientras que otras especies, como la lisa y los túnidos, estarán sujetas a vedas en regiones específicas del país.

¿Cuándo termina la temporada de pesca de caracol en Quintana Roo?

Conapesca precisó que el periodo general de captura de caracoles en las costas de Quintana Roo concluirá el 30 de abril de 2027.

Sin embargo, existe una restricción específica para el caracol rosa (Lobatus gigas) en Banco Chinchorro y la zona comprendida desde Punta Herrero, al norte de Mahahual, hasta Bacalar Chico, donde la veda se extiende hasta el 30 de noviembre de 2026.

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La dependencia explicó que los periodos de aprovechamiento se establecen con base en las opiniones técnicas del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS).

Estas disposiciones buscan proteger los ciclos de reproducción de las especies marinas y mantener la actividad económica de las comunidades pesqueras.

¿Qué otras especies podrán capturarse en noviembre?

Además del caracol en Quintana Roo, Conapesca anunció el inicio de temporadas de captura para langosta en la península de Baja California, ostión en Tabasco, así como lisa y liseta en Tamaulipas.

También comenzarán los periodos de aprovechamiento de ostión de placer y langostino en otras zonas del país.

En contraste, la pesca de lisa estará prohibida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2026 en los litorales de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Para determinadas embarcaciones atuneras, la veda se aplicará del 9 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027 en aguas del océano Pacífico.

A partir de hoy 31 de octubre inician las capturas de langosta, en la Zona IV que comprende en aguas de jurisdicción federal del Golfo de California, a lo largo de los litorales de Sonora y Sinaloa, así como desde Nayarit hasta Chiapas. https://t.co/yfyAn2WJyN — Conapesca (@Conapesca) October 31, 2026

¿Dónde denunciar la pesca ilegal en Quintana Roo?

Conapesca recordó que las denuncias por pesca ilegal o incumplimiento de las vedas pueden presentarse al teléfono 669 915 6913.

También está disponible el Sistema de Denuncia de Pesca Ilegal (SIDEPI), que recibe reportes las 24 horas del día, durante todo el año.

La dependencia reiteró la importancia de respetar los periodos autorizados de captura para conservar las poblaciones de especies comerciales y proteger la actividad pesquera en Quintana Roo.

IO