Dengue en Quintana Roo se dispara en 2026: suman 468 contagios y cuatro muertes

Los casos de dengue en Quintana Roo aumentaron a 468 durante 2026, mientras que cuatro personas han fallecido a causa de esta enfermedad, de acuerdo con el reporte de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud federal, correspondiente a la semana 41.

La cifra representa más del doble de los 204 contagios registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que mantiene a las autoridades sanitarias en alerta ante la transmisión del virus en la entidad.

El incremento ocurre en medio de las lluvias, los encharcamientos y las altas temperaturas, condiciones que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

¿Cuántos casos de dengue grave hay en Quintana Roo?

De los 468 contagios confirmados en Quintana Roo, 315 corresponden a dengue no grave, 142 presentan signos de alarma y 11 fueron clasificados como dengue grave, según las estadísticas epidemiológicas.

Además, las autoridades sanitarias reportaron seis casos de chikungunya, otra enfermedad transmitida por mosquitos.

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Entre los municipios donde se mantienen acciones de vigilancia y control se encuentran Othón P. Blanco, Bacalar y Benito Juárez, debido a la presencia del mosquito transmisor.

Las autoridades también reconocieron que las condiciones climáticas recientes han favorecido la aparición de criaderos en patios, recipientes y espacios donde se acumula agua.

¿Qué medidas se aplican para combatir el dengue en Quintana Roo?

Rigoberto Martín Caamal, jefe del Distrito 01 de Vectores, informó que las brigadas sanitarias realizan labores permanentes de nebulización, termonebulización y control larvario en Othón P. Blanco y Bacalar.

Explicó que los operativos se concentran en colonias donde existe mayor presencia de mosquitos o se han identificado más contagios.

Las acciones también incluyen escuelas y edificios públicos, donde se busca eliminar posibles criaderos para reducir el riesgo de transmisión.

Sin embargo, habitantes de distintas comunidades han manifestado quejas por la proliferación de mosquitos, pese a las campañas de fumigación.

De los 468 contagios confirmados en Quintana Roo, 315 corresponden a dengue no grave / Dirección de Vigilancia Epidemiológica

¿Cómo evitar los criaderos de mosquitos que transmiten dengue?

Las autoridades sanitarias solicitaron a la población participar en las jornadas de descacharrización y mantener los patios libres de objetos que acumulen agua.

Martín Caamal explicó que la fumigación por sí sola resulta insuficiente para controlar al mosquito, por lo que es necesario retirar recipientes, limpiar espacios exteriores y evitar el almacenamiento de agua sin protección.

La Secretaría de Salud mantiene las acciones de vigilancia epidemiológica y control del mosquito en Quintana Roo, ante el aumento de contagios y las cuatro defunciones registradas durante este año.

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