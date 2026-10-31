Bloqueo en Río Lagartos, Yucatán: Gobierno propone diálogo para ampliar carretera Tizimín-Río Lagartos

El Gobierno de Yucatán, encabezado por Joaquín Díaz Mena, propuso instalar una mesa de diálogo con habitantes de Río Lagartos que bloquearon la carretera Tizimín-Río Lagartos, para exigir su ampliación y mejores condiciones de seguridad vial.

A través de un comunicado emitido este sábado 31 de octubre de 2026, las autoridades estatales informaron que mantienen abierta la convocatoria para reunirse con los manifestantes y representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La protesta comenzó el viernes 30 de octubre en el entronque que conecta Río Lagartos, Las Coloradas y San Felipe, donde habitantes de la región solicitaron obras para reducir los riesgos de accidentes carreteros.

¿Qué propone el Gobierno de Yucatán para terminar con el bloqueo?

El Gobierno estatal informó que, desde el inicio de la protesta, funcionarios del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY), un representante de la SICT y la alcaldesa Yesenia Loría Marfil acudieron a dialogar con los inconformes.

Durante el encuentro se propuso instalar una mesa de trabajo este sábado, pero los representantes de los manifestantes no aceptaron la invitación.

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Ante esta situación, el Gobierno de Yucatán reiteró su propuesta de realizar la reunión el 31 de octubre o el lunes 2 de noviembre, en las instalaciones de la SICT, con funcionarios facultados para dar seguimiento a las peticiones.

La administración estatal aclaró que la ampliación de la carretera corresponde al Gobierno federal, debido a que se trata de una vía bajo jurisdicción de la SICT.

¿Cuánto se invierte en la carretera Tizimín-Río Lagartos?

Las autoridades informaron que actualmente se realizan obras de conservación en 48.5 kilómetros del tramo Valladolid-Río Lagartos, entre los kilómetros 55+500 y 104+000.

Los trabajos representan una inversión de 42.46 millones de pesos y registran un avance del 75 por ciento, con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Las intervenciones incluyen renivelaciones y la colocación de una nueva capa de rodadura para mejorar las condiciones de la superficie.

Sin embargo, el Gobierno estatal precisó que estas labores son distintas de la ampliación solicitada por los habitantes, la cual requiere un proyecto específico a cargo de la SICT.

SSP IMPLEMENTA APOYO VIAL ANTE CIERRE EN CARRETERA FEDERAL TIZIMÍN HACIA RÍO LAGARTOS La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene vigilancia preventiva ante el cierre de un tramo de la carretera federal Tizimín hacia Río Lagartos, donde se desarrolla una manifestación pacífica. Para facilitar la movilidad y brindar seguridad, agentes estatales fueron distribuidos en puntos estratégicos para orientar a los conductores y canalizar el tránsito por rutas alternas. El apoyo vial se encuentra en el Periférico de Tizimín, en el entronque Tizimín–Kikil, a la altura del kilómetro 57; en el entronque de Loche, kilómetro 80+500; y en el crucero San Felipe–Río Lagartos, sobre la carretera Panabá–San Felipe, kilómetro 31+500. También se mantiene vigilancia en el kilómetro 101+500, en las inmediaciones del cierre, para brindar atención preventiva a las personas que permanecen en el área. La SSP recomienda a quienes se dirijan hacia Río Lagartos, San Felipe y Las Coloradas anticipar sus traslados, considerar vías alternas y atender las indicaciones del personal desplegado. Se informará oportunamente cuando la circulación sea restablecida. — SSP Yucatán (@sspyuc) October 31, 2026

¿Qué rutas alternas hay por el bloqueo en Río Lagartos?

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene presencia en la zona y orienta a los automovilistas hacia rutas alternas desde los entronques de Tizimín-Akil y Loche, así como el crucero San Felipe-Río Lagartos.

La medida busca reducir las afectaciones a quienes viajan durante el fin de semana largo y las actividades del Festival Camino de las Ánimas 2026.

Las autoridades recomendaron consultar los canales oficiales antes de trasladarse hacia los destinos turísticos del oriente de Yucatán.

Por su parte, el Gobierno estatal reiteró que continuará el diálogo con los habitantes y revisará posibles medidas inmediatas de seguridad vial mientras se analiza la solicitud de ampliación de la carretera.

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