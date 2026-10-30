Yucatán registra crecimiento económico de 4.2%; destaca entre los estados con mayor avance

Yucatán registró un crecimiento anual de 4.2% en su actividad económica durante el segundo trimestre del 2026, uno de los avances más destacados del país. Campeche y Quintana Roo retrocedieron, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee)

El reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre abril y junio, la economía yucateca también avanzó 1.8% respecto al trimestre anterior, con cifras desestacionalizadas.

En la comparación anual, el estado ocupó el sexto lugar a nivel nacional, detrás de Hidalgo, Colima, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas.

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Yucatán también aceleró su actividad económica respecto al primer trimestre del 2026, cuando registró un crecimiento anual de 2.1%. Con el avance de 4.2% entre abril y junio, la tasa se duplicó en tres meses, mientras que el crecimiento respecto al trimestre inmediato anterior pasó de 0.4% a 1.8%.

Contraste peninsular

El comportamiento de Yucatán contrastó con el de sus vecinos peninsulares. Campeche registró una caída anual de 2.4%, aunque tuvo un avance trimestral de 0.9%. Quintana Roo presentó el resultado más desfavorable de los tres estados, con una contracción anual de 3.7% y una disminución trimestral de 0.4%.

En el ámbito nacional, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1.9% anual durante el segundo trimestre, según los datos reportados sobre la economía mexicana. El resultado de Yucatán superó esa tasa, aunque debe considerarse que el PIB nacional y el Itaee estatal son indicadores distintos.

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Industria y servicios

Las cifras originales del Inegi permiten observar diferencias entre los sectores de la economía yucateca. En el segundo trimestre, las actividades secundarias –que incluyen industria, construcción, minería y generación de energía– crecieron 7.8% a tasa anual; las terciarias, relacionadas principalmente con el comercio y los servicios, aumentaron 3.2%.

En contraste, las actividades primarias, que comprenden agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, disminuyeron 0.8% anual.