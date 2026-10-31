Claudia Sheinbaum supervisa tren México-Querétaro en Polotitlán; ¿qué avance tiene la construcción?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene programada para este sábado 31 de octubre de 2026 una supervisión de las obras del tren de pasajeros México-Querétaro, en el municipio de Polotitlán, Estado de México, como parte de su gira de trabajo por el centro del país.

La mandataria revisará los trabajos del tramo ferroviario que conecta Polotitlán con la zona del túnel del Macrolibramiento Apaseo-Palmillas, en Santa Bárbara la Cueva, municipio de Corregidora, Querétaro.

De acuerdo con la agenda presidencial, la actividad está prevista para las 13:00 horas, después de la inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tecozautla, Hidalgo.

¿Qué avance lleva el tren México-Querétaro?

El Gobierno federal informó el pasado 23 de septiembre que la construcción del tren México-Querétaro registraba un avance del 31 por ciento, como parte de los proyectos ferroviarios de pasajeros impulsados durante la actual administración.

El recorrido contempla aproximadamente 232 kilómetros de doble vía entre la Ciudad de México y Querétaro, con conexiones para poblaciones del Estado de México e Hidalgo.

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El proyecto también considera seis estaciones de pasajeros, instalaciones de mantenimiento y un complejo de talleres y cocheras.

El porcentaje corresponde al último informe oficial consultado y no representa necesariamente el avance que se dará a conocer durante la supervisión de este sábado.

¿Qué otros proyectos ferroviarios supervisará Sheinbaum?

Después de su visita a Polotitlán, la presidenta tiene previsto trasladarse a Celaya, Guanajuato, para participar en una entrega de Becas para el Bienestar.

Posteriormente, Sheinbaum supervisará las obras del tren Querétaro-Irapuato, en el tramo comprendido entre la estación de Celaya y la ciudad de Querétaro.

Ambos recorridos forman parte de las actividades del Gobierno federal para dar seguimiento a la construcción de nuevas rutas de transporte ferroviario de pasajeros.

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