Trabajadores de Chedraui inician paro laboral

Trabajadores de la cadena de supermercados Chedraui, sucursales Mundo Maya y Rancho Viejo iniciaron un paro laboral este sábado, en protesta por los excesivos descuentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que les hace la empresa y que llegan a superar la mitad de su sueldo.

Los quejosos señalaron que el cobro en algunos casos superó los mil pesos por persona, una de las trabajadoras, llamada Ángeles N. aseguró que le descontaron alrededor de 600 pesos de su pago semanal y recibió únicamente 800 pesos.

La afectada explicó que esta situación ocurre desde que les cambiaron el pago de salarios de quincenal a semanal hace dos meses.

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La entrevistada señaló que el salario que recibían anteriormente ahora no concuerda con lo que cobran desde que el pago cambió a semanal, además de que tampoco les entrega el recibo de nómina, donde puedan verificar esos descuentos.

Al lugar llegaron el gerente de la tienda y el de zona, quienes sólo se limitaron a decirles que los están apoyando, pero sin darles una solución.

Los trabajadores portaban pancartas exigiendo que les devolvieran ese descuento del ISR además de un pago justo de sus salarios y que sea quincenal, mientras tanto, ni sus representantes sindicales ni la CROC, a la que están afiliadas, han dado la cara para defenderlos.

Los trabajadores exigen que se les devuelva el descuento del ISR y un pago justo de sus salarios / Rodolfo Flores

Hasta el momento la empresa tampoco ha emitido un comunicado sobre esta situación ni ha dado una respuesta formal a los trabajadores.

Esta situación ocurre no sólo en Cancún, de acuerdo con los empleados de la cadena, pasó lo mismo en Veracruz, Ciudad de México, Baja California y Aguascalientes, donde desde el viernes por la tarde también se fueron a un paro los trabajadores, que como en Cancún, impidieron el acceso a los clientes.

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